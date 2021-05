La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande laisse entrevoir une normalisation de sa politique monétaire. Le dollar néo-zélandais a réagi en atteignant un nouveau sommet face à ses homologues.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a publié sa déclaration de politique monétaire ce mercredi et a pris les marchés par surprise. Elle a laissé entrevoir une hausse des taux dès le troisième trimestre 2022 et, avec elle, le début d’un cycle de resserrement.

La RBNZ est l’une des banques centrales les plus proactives au monde. Elle a été la première à instaurer un cadre de ciblage de l’inflation dans les années 70, un modèle suivi depuis par d’autres banques centrales du monde développé.

À la suite de la déclaration de cette semaine, le dollar néo-zélandais a été tradé sur un ton hawkish. Il a gagné environ deux gros chiffres (c’est-à-dire deux cents pips) par rapport au dollar américain et s’est également renforcé par rapport au dollar australien et à d’autres monnaies comparables.

Points clés de la déclaration de politique monétaire de la RBNZ de mai 2021

La RBNZ a laissé son programme d’achats d’actifs à grande échelle (LSAP) inchangé à 100 milliards de dollars. Dans le cadre de ce programme, la banque centrale achète des obligations de la Local Government Funding Agency (LGFA) et des obligations indexées sur l’inflation du gouvernement néo-zélandais sur le marché secondaire. Le programme est censé durer jusqu’en juin 2022, et juste après, la RBNZ a signalé sa volonté d’entamer un cycle de resserrement en procédant à sa première hausse de taux. Actuellement, le taux d’escompte officiel (OCR) est maintenu à la limite inférieure de 0,25 %, et l’inflation en Nouvelle-Zélande est de 1,5 %.

La banque centrale reconnaît à la fois les défis et les opportunités à venir. D’une part, l’économie néo-zélandaise continue de se remettre de la pandémie de COVID-19, en phase avec la reprise mondiale. D’autre part, la croissance a été inégale selon les secteurs.

Par ailleurs, le climat général des affaires s’est amélioré dernièrement, alimenté par un marché du travail résilient. Le taux de chômage en Nouvelle-Zélande est tombé à 4,7 % en mars et l’inflation devrait augmenter à court et moyen terme. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie devraient s’atténuer vers la fin de l’année, de même que l’inflation des prix des logements.

Bien que la RBNZ ait utilisé un ton optimiste pour décrire l’état actuel de l’économie, elle suggère toujours que la stimulation monétaire reste nécessaire à ce stade. Cependant, les marchés financiers se tradent sur les attentes futures, et le ton optimiste et la suggestion d’une hausse dès 2022 ont suffi à stimuler le dollar néo-zélandais.