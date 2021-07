La demande américaine de pétrole a atteint un nouveau record, la demande d’essence et de diesel revenant à des niveaux pré-pandémiques. Les commodités ont également surperformé au premier semestre 2021.

Le début de la semaine de trading a été marqué par une baisse du prix du pétrole brut. Il s’agissait de la première correction significative depuis un certain temps, et cette baisse a également déclenché une correction sur les marchés boursiers. Ailleurs, les monnaies refuges comme le yen japonais se sont renforcées.

Mais le prix du pétrole s’est redressé et est repassé au-dessus de 70 dollars. Il est peu probable que la correction dure, étant donné qu’en juillet, la demande américaine de pétrole a atteint un niveau record sur une base désaisonnalisée.

La demande de diesel et d’essence a retrouvé son niveau d’avant la pandémie, et les perspectives restent optimistes. Les autres matières premières (commodities) ont également connu une hausse ce mois-ci.

Commodities – Les meilleurs performeurs au premier semestre 2021

Les principales classes d’actifs ont surperformé au cours du premier semestre de l’année de trading. Elles ont dégagé une performance de 21 % sur la période, bien supérieure à celle des actions américaines (15 %), des actions mondiales (13 %), des marchés émergents (8 %) et des bons du Trésor américain (-3 %).

Une analyse détaillée du secteur révèle que le prix du pétrole brut WTI a été le plus performant, avec une hausse de plus de 50 % au cours des six premiers mois de l’année. La forte demande, alors que l’économie mondiale se remet de la pandémie, est responsable de la hausse des prix du pétrole.

Le maïs arrive juste derrière, avec une hausse de plus de 30 % au premier semestre 2021. Le gaz naturel, le minerai de fer et le cuivre ont également gagné plus de 20 %.

Les métaux précieux ont connu une performance mitigée. D’une part, le palladium a réalisé un rendement de 15 %, mais d’autre part, l’argent et l’or ont enregistré des rendements négatifs.

Après ce remarquable retournement de situation, le prix du pétrole devrait rester élevé en raison de la forte demande et de la poursuite probable de la croissance économique aux États-Unis.

Une indication de la forte demande de pétrole provient du nombre de personnes qui ont pris l’avion aux États-Unis. Au début du mois, ce nombre était supérieur à celui du même jour en 2019, avant la pandémie.