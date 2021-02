L’euro est en hausse par rapport au dollar américain. Le taux de change EURUSD, celui dont se plaint la Banque Centrale Européenne (BCE), est trop élevé, oscille au-dessus de 1,21 et se trade avec un ton de surenchère.

Une partie de cette force est due à la politique américaine. Une autre partie est due à la politique européenne. Quelle que soit la manière dont vous voulez le dire, une chose est sûre : une énorme divergence s’est créée sur les marchés, et le tableau de bord des changes fait généralement état d’une plus grande volatilité lorsque cela se produit.

Trois raisons pour lesquelles l’euro est surévalué par rapport au dollar

Avant de commencer, surévalué ne signifie pas que l’euro est sur le point de se déprécier par rapport au dollar. En fait, c’est tout le contraire qui pourrait se produire, car les marchés ont tendance à rester divergents bien plus que les traders ne sont solvables. Par conséquent, avant de trader une théorie fondamentale, assurez-vous que les marchés bougent en premier, et que le trading vient en second.

Pour en revenir au sujet, il est évident pour tout le monde que les États-Unis devanceront l’Union européenne dans le déploiement des vaccins. Il n’est pas surprenant que les États-Unis aient obtenu plus de vaccins en temps voulu et que les résultats commencent à se faire sentir. Il y aura donc un décalage entre les performances économiques des deux régions.

Deuxièmement, la réponse budgétaire des États-Unis est supérieure à celle de la zone euro. En fait, elle l’éclipse. Troisièmement, le dollar s’est déjà affaibli l’année dernière, mais l’euro s’est renforcé. Jusqu’à présent, en 2021, nous voyons la tendance à la baisse du dollar se poursuivre, car les paires GBPUSD ou AUDUSD se tradent au plus haut niveau de l’année, mais les paires d’euros ne sont pas à leur plus haut niveau. En fait, certaines paires d’euros sont à leur plus bas niveau – EURGBP, EURAUD, EURCAD, pour donner quelques exemples.

Implications des rendements plus élevés aux États-Unis

La Fed a signalé cette semaine qu’elle n’a pas l’intention de réduire l’assouplissement quantitatif. Toutefois, elle sera contrainte par la surperformance de l’économie cette année et par la montée en flèche de l’inflation. Ainsi, lorsque la Fed signalera un assouplissement par le biais de prévisions, les rendements du Trésor américain pourraient atteindre 3 % ou plus.

Lorsque les rendements augmentent, les prix des obligations baissent, car la Fed n’achète plus. De plus, si elle décide de dérouler le bilan pour se décharger des obligations, la Fed peut les vendre, ce qui met encore plus de pression sur les rendements.

Cela peut être une bénédiction pour la BCE. Selon certains modèles de différentes banques d’investissement, une hausse de 3 % des rendements américains d’ici 2020 devrait entraîner une baisse de plus de 10 % du taux de change EURUSD.

Souvent, le positionnement pour de tels scénarios commence bien plus tôt. Ainsi, personne ne devrait être surpris par les réactions d’anticipation des marchés.