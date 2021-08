L'élection fédérale allemande du 26 septembre est l'événement politique majeur du second semestre. La monnaie commune devrait rester plus faible en 2021 à mesure que l'on se rapproche de l'élection.

Les élections fédérales allemandes sont l'événement que tout trader de devises doit marquer sur son calendrier. Il s'agit certainement de l'événement politique majeur du second semestre de l'année dans la zone euro.

Par conséquent, la volatilité des paires d'euros devrait augmenter considérablement avant et pendant l'événement. Plus important encore, on peut expliquer la faiblesse de l'euro en 2021 par l'incertitude des élections fédérales allemandes.

L'euro est en baisse sur l'année et chute face à ses pairs. Le dollar canadien, la livre sterling, le dollar américain et le dollar australien ont tous progressé par rapport à la monnaie commune.

Les élections de septembre peuvent contribuer à expliquer la faiblesse de l'euro. Après tout, elle marque la fin de l'ère Merkel (2005 – 2021), qui quittera son poste de chancelière de l'Allemagne. Elle est considérée comme un pilier de la stabilité de la zone euro et de l'Europe, et l'incertitude de la suite des événements nuit à la monnaie commune.

Les inondations de 2021 devraient avoir un impact limité sur les scrutins

L'Allemagne est la plus grande économie européenne et ce qui se passe lors des élections fédérales est crucial pour les années à venir. Nous pourrions assister à une élection qui modifiera la politique fiscale allemande, avec un impact considérable sur la monnaie commune. Ou bien, nous pourrions assister à une coalition composée de trois partis, ce qui entraînerait des négociations de longue haleine et de l'incertitude.

Contrairement aux inondations de 2002, les récentes inondations ont un impact limité sur les perspectives de croissance et le résultat des élections. Bien que les inondations aient été l'une des catastrophes naturelles les plus graves de ces dernières années, les pertes assurées s'élèvent à environ 5 milliards d'euros, soit à peu près 0,1 % du PIB allemand de 2021.

L'inflation retiendra l'attention

Pour les Allemands, l'inflation est un thème sensible après la Seconde Guerre mondiale. La voix de la Bundesbank (c'est-à-dire la banque centrale nationale allemande) au sein de la Banque centrale européenne (BCE) a récemment mis en garde contre la hausse de l'inflation, car l'épargnant allemand est affecté par les politiques de la BCE.

Si nous examinons l'inflation en Allemagne sous l'ère Merkel, nous constatons qu'elle correspond à peu près à la définition de la stabilité des prix de la BCE – inférieure, mais proche de 2 %. La grande question est la suivante : que se passera-t-il après les élections fédérales de septembre ?