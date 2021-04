Le yen japonais (JPY) est l’une des devises les plus faibles de l’année jusqu’à présent. La paire de devises phare, l’USDJPY, est passée de 101 à plus de 110 hier – une tendance forte et haussière, avec peu de retracements et une force continue.

En fait, l’USD n’est pas le seul à avoir progressé par rapport au JPY, car la baisse du yen a été plus accentuée sur d’autres paires de devises. Prenez, par exemple, le cross GBPJPY – alors que la paire GBPUSD a atteint 1,42, la hausse de la paire GBPJPY a été encore plus accentuée en raison de la force continue de la paire USDJPY.

Lors de l’interprétation des corrélations sur le tableau de bord FX, les traders ont intérêt à considérer et à analyser deux majors et un cross. Dans ce cas, la GBPUSD et la USDJPY ont toutes deux évolué à la hausse, ce qui signifie que le rallye de la GBPJPY a été le plus fort.

Pour beaucoup, la faiblesse observée sur les paires JPY est surprenante. La Banque du Japon a signalé son intention de relâcher la pression sur la courbe des taux en élargissant la bande autour du niveau zéro, mais le yen s’est déprécié au lieu de faire le contraire.

Une monnaie plus faible est de bon augure pour le marché boursier local, de sorte que de nombreuses sociétés d’investissement considèrent le marché boursier japonais comme plein de potentiel pour les mois à venir. Par rapport aux actions américaines ou européennes, les petites sociétés japonaises sont considérées comme ayant un potentiel de croissance plus élevé pour les années à venir, grâce à une monnaie plus faible.

La hausse des taux réels américains est de bon augure pour la valeur/croissance et l’affaiblissement du yen

Lorsque la Banque du Japon a annoncé l’introduction de l’assouplissement quantitatif pour la première fois, le yen s’est vendu de façon spectaculaire sur toute la ligne. Par exemple, le taux de change USDJPY est passé de moins de 80 à plus de 120 dans un mouvement de hausse spectaculaire.

L’idée est que lorsque la Banque du Japon veut quelque chose, elle l’obtient, même si elle n’a pas réussi à atteindre l’objectif d’inflation souhaité. Il semble que le marché ne croit pas à un relâchement de la pression sur les rendements à long terme par la Banque du Japon, et le yen poursuit donc sa tendance à la baisse.

Toutefois, les acteurs du marché apprécient le fait que la Fed ne cible pas des rendements plus bas et laisse les forces du marché déterminer le prix (pour l’instant). Par conséquent, des taux réels américains plus élevés sont de bon augure pour le dollar mais aussi pour les actions ´valeur/croissance´.

L’une des corrélations les plus fortes sur les marchés financiers est celle qui existe entre les rendements et le JPY et le CHF. Considérés comme des monnaies refuges, ces deux monnaies se renforcent lorsque les rendements baissent et s’affaiblissent lorsque les rendements augmentent.

Pour résumer, la baisse des rendements au Japon, la hausse des taux aux États-Unis et la souplesse de la Banque du Japon, qui continue d’acheter des ETF d’actions lorsque cela est nécessaire, créent le scénario parfait pour une tendance haussière des actions japonaises de petite valeur. Faut-il s’étonner que l’un des investissements réalisés par le légendaire Warren Buffett en 2020 ait porté sur cinq sociétés japonaises ?