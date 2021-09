Le groupe Evergrande risque la faillite, et la situation présente un risque systémique pour l'économie chinoise. Un jour avant la réunion de la Réserve fédérale, les craintes de contagion en Europe et aux États-Unis s'intensifient. Les investisseurs ont acheté des monnaies refuges.

Les nouvelles en provenance de Chine affectent les marchés financiers internationaux et ont déclenché un sentiment de prudence au début de la semaine de trading. Le groupe Evergrande, un promoteur immobilier chinois, est en difficulté financière et ne peut pas payer ses créanciers.

Il s'agit d'une grosse entreprise dont le chiffre d'affaires dépasse 100 milliards de dollars en 2020 et qui compte plus de 1 300 projets dans 280 villes. Un effondrement désordonné affecterait l'économie chinoise, et les craintes s'accumulent qu'un tel événement se propage également au monde occidental.

La dette d'Evergrande est estimée à 300 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB chinois. L'entreprise emploie plus de 200 000 personnes et compte plus de 8 000 partenaires commerciaux en amont et en aval. Elle s'est livrée à une frénésie de ventes ces derniers temps, cédant ses actifs avec une décote de 30 à 40 % uniquement pour obtenir des liquidités afin de payer les intérêts.

La faillite se profile à l'horizon.

Les monnaies refuges sont recherchées en raison de la baisse des cours boursiers

L'histoire d'Evergrande était connue des marchés financiers la semaine dernière, mais ce n'est qu'hier qu'elle a déclenché une réaction sur les marchés financiers du monde occidental. Un autre promoteur immobilier, Sinic, s'est tradé 88 % plus bas dans les heures de trading de Hong Kong, entraînant une forte baisse des actifs à risque en Europe et aux États-Unis.

En conséquence, les monnaies refuges étaient très demandées au début de la semaine de trading. Ainsi, les investisseurs ont acheté le yen japonais et le franc suisse, mais aussi le dollar américain.

Les marchés cherchent une direction avant la décision de la Réserve fédérale des États-Unis et les projections de hausse des taux. Si le sentiment de prudence se poursuit aujourd'hui, la Fed sera sous pression pour reporter la réduction de ses achats d'actifs afin d'éviter la contagion des problèmes du marché immobilier chinois.

Les investisseurs chevronnés se souviennent encore que la crise financière de 2008 est partie du marché des ménages américains dans des circonstances similaires.