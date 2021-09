Le discours virtuel de la Fed au symposium de Jackson Hole a envoyé un message mitigé aux participants du marché financier – le tapering pourrait avoir lieu cette année, mais les hausses de taux sont encore loin dans le futur.

L'économie américaine est en plein essor, comme l'indiquent les dernières données économiques. Les emplois sont nombreux et, pour la première fois depuis des décennies, il y a plus d'offres d'emploi que de chômeurs.

Le mandat de la Réserve fédérale est axé sur l'inflation (c'est-à-dire une inflation moyenne autour de la cible de 2 %) et le plein emploi. Elle a fait des progrès substantiels sur ces deux fronts après la récession déclenchée par la pandémie de COVID-19 – l'inflation augmente, et l'emploi aussi, bien qu'à un rythme plus lent. Vendredi prochain, les données sur les emplois non agricoles pour le mois d'août seront publiées. Le marché s'attend à ce que 750 000 nouveaux emplois soient annoncés après que près d'un million d'emplois aient été créés en juillet.

En raison des progrès réalisés, certains participants au marché s'attendaient à ce que la Fed annonce un calendrier clair pour la suppression des conditions accommodantes. Quelle meilleure occasion aurait la Fed de le faire que lors du symposium de Jackson Hole ?

La Fed a déplacé l'événement en ligne – Un signe dovish pour les marchés

Avant même le symposium de Jackson Hole, les participants au marché avaient un indice de ce que la Fed allait signaler. La banque centrale a mis l'événement en ligne une semaine avant, ce qui suggère que les craintes liées au virus existent toujours. Ainsi, en le mettant en ligne, la Fed a donné le premier signal dovish.

Le discours très attendu de la présidente de la Fed était hawkish sur le tapering. En effet, la Fed s'apprête à réduire ses achats d'actifs, et une annonce sera peut-être faite lors de la réunion de septembre. Mais cette réduction a été contrebalancée par le message fort de la Fed de maintenir le taux des fonds fédéraux plus bas pendant plus longtemps. Et ce, en dépit de l'économie florissante mentionnée ci-dessus.

Le dollar américain a reculé en conséquence et les marchés se sont tournés vers plus de risque. Les actions ont atteint un nouveau sommet historique le jour du discours, de sorte que le nouveau mois de trading qui s'annonce commence juste après la fin du mois d'août – haussier pour les actions, baissier pour le dollar.