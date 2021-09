La Réserve fédérale des États-Unis (Fed) doit annoncer la réduction de l'assouplissement quantitatif en novembre. Jerome Powell a donné une conférence de presse hawkish, déclenchant un rallye du dollar américain.

La réunion très attendue de la Fed s'est terminée hier par un message hawkish. Lorsqu'une banque centrale resserre ou se prépare à resserrer ses conditions monétaires, on dit qu'elle délivre un message hawkish – l'équivalent de "haussier" pour les traders.

Hier, le message de la Fed était effectivement hawkish. Elle a respecté le plan, signalant qu'une annonce de réduction des achats d'actifs (c'est-à-dire de l'assouplissement quantitatif) aura lieu en novembre, tandis que le tapering effectif commencera en décembre. En juin-juillet prochain, la réduction de l'assouplissement quantitatif sera terminée.

Dans un geste rare, Jerome Powell, le président de la Fed, a fait part de son point de vue personnel. Il a déclaré que les progrès sur le marché du travail sont « pratiquement atteints » et que tout ce dont il a besoin, c'est d'un rapport décent sur l'emploi, et non d'un rapport très fort. En gros, le prochain point de contrôle pour les traders du dollar américain et le marché boursier est le rapport NFP prévu dans deux vendredis.

Comment le dollar a-t-il réagi ?

Les traders ont acheté le dollar américain pendant la conférence de presse de la Fed. Le graphique en points, tel que vu ci-dessus, ne montre aucune hausse de taux en 2021, mais plusieurs membres du FOMC voient des arguments en faveur d'une hausse des taux des fonds fédéraux dès 2022.

L'EUR/USD, la paire de devises la plus importante, a chuté de 1.1750 à 1.1680 pendant la conférence de presse, et des mouvements de marché similaires ont été observés sur l'ensemble du tableau de bord des devises. Toutefois, l'élan haussier du dollar s'est estompé peu après la fin de la conférence de presse, le marché boursier n'ayant pas été perturbé par la position hawkish de la Fed. La hausse des marchés boursiers exerce généralement une pression sur le dollar, et hier n'a pas fait exception.

Même aujourd'hui, à l'ouverture de Londres, les contrats à terme sur les marchés boursiers américains sont positifs, jusqu'à un demi-point de pourcentage. Le mouvement de la nuit a entraîné une baisse du dollar américain, et la paire EUR/USD a tradé au-dessus de la zone des 1.1720.

Néanmoins, la Fed a délivré un message hawkish. Il appartient aux acteurs du marché de l'interpréter et d'y réagir.