Le dollar a encore reculé, car l’assouplissement quantitatif est sur le point de se terminer malgré une augmentation massive du bilan de la Fed.

La Fed américaine a publié sa déclaration de politique monétaire hier. Elle a laissé les choses inchangées, comme prévu, mais les choses n’ont pas tourné au vinaigre pour le dollar avant la fin de la conférence de presse.

La Fed a maintenu le taux des fonds dans une fourchette de 0 à 0,25 % et les achats mensuels d’assouplissement quantitatif à 120 milliards de dollars. Elle a promis de continuer à acheter 80 milliards de dollars de titres du Trésor et 40 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS), malgré la nette amélioration des perspectives économiques au cours des derniers mois.

Le graphique montre l’expansion du bilan de la Réserve fédérale depuis la grande crise financière de 2008-2009. Il révèle que la réponse à la pandémie de COVID-19 dépasse tous les assouplissements effectués au cours de la dernière décennie. Sans fin en vue, qu’adviendra-t-il du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale ?

Changement subtil dans le ton de la Fed

Le message de la Fed, bien qu’ultra-dovish, a montré un subtil changement de ton. L’annonce d’une réduction progressive (c’est-à-dire une diminution du rythme des achats d’actifs) serait un signal hawkish clair, mais la Fed n’en est pas encore là. Elle souhaite d’abord voir une hausse de l’emploi et une inflation encore plus élevée.

Cependant, la banque centrale a fait une mise à jour légèrement hawkish avec son communiqué : les mentions précédentes de la pandémie posant des risques « considérables » ont été remplacées par des propos sur le risque « restant » (sans mention de « considérable »). Cela suggère que la Fed suit les améliorations de l’économie.

Ces déclarations sont plus importantes que vous ne le pensez. Les traders ne doivent pas se laisser berner par l’autosatisfaction du marché et doivent se rappeler qui prend le contre-pied de leurs trades. Les marchés financiers du XXIe siècle sont dominés par des algorithmes de trading qui achètent et vendent en fonction des différences entre différents textes, par exemple les différences entre deux déclarations consécutives du FOMC.

En résumé, la Fed a émis un signal dovish. Le PIB du premier trimestre, qui sera publié plus tard dans la journée, révélera si la décision de la Fed de rester accommodante était correcte. Si le PIB dépasse les attentes, le marché pourrait faire pression sur la Fed à l’avenir.