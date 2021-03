Le principal événement de la semaine de trading, la décision de la Fed et les projections économiques, n’a pas déçu. La Fed a eu la tâche difficile d’expliquer aux marchés comment elle va rester accommodante tout en améliorant le PIB et en prévoyant une inflation plus élevée. D’une manière ou d’une autre, la Fed a réussi et les marchés financiers ont réagi en conséquence.

Au moment de la publication de la déclaration du FOMC, la projection du PIB a également été publiée. La Fed a relevé ses prévisions de PIB de 4,2 % à 6,5 % en 2021. En outre, elle prévoit une hausse du PIB de 3,3 % en 2022, ce qui reflète l’évolution positive de la course à la vaccination et l’impact positif attendu sur l’économie.

Détails de la réunion de la Fed d’hier et prévisions économiques

Outre l’augmentation des projections de croissance économique, la Fed a également augmenté l’inflation, qui devrait atteindre 2,4 % en 2021, contre une estimation de 1,8 %. Cette hausse est conforme à l’évolution récente du marché pétrolier, ainsi qu’à l’évolution du mandat de la Fed, qui passe d’un objectif d’inflation de 2 % à une inflation moyenne autour de 2 %.

La plupart des traders étaient intéressés de voir ce que le graphique à points allait montrer. Il s’est avéré que quatre responsables de la Fed voient les taux augmenter en 2022 et sept en 2023. Par rapport à la précédente publication du graphique, trois participants de plus voient au moins une hausse en 2022, deux participants de plus voient au moins une hausse en 2023. En d’autres termes, davantage de membres sont passés d’une position dovish à une position relativement hawkish dans l’intervalle.

Bien que la Fed ait adopté un ton plus optimiste concernant l’économie, le taux de chômage et l’inflation, le dollar a subi une baisse lors de la première publication. La raison en est, une fois de plus, le marché boursier, qui a frôlé des sommets (par exemple, le Dow Jones), la Fed restant relativement accommodante malgré l’amélioration des perspectives économiques.

En résumé, la Fed a délivré un message mitigé, signalant une activité économique plus forte couplée à une rigidité limitée de l’inflation. Au moment où le président de la Fed, Jerome Powell, a commencé la conférence de presse, trente minutes après la déclaration du FOMC, l’EURUSD tradait 1,1960 contre 1,19, l’AUDUSD 0,7770 contre moins de 0,77, et le Dow Jones flirtait avec les 33 000.

Nous pouvons dire, une fois de plus, que la Fed a fait l’impossible et a ajusté les prévisions de manière à ce que le marché comprenne le message. Comment interpréter autrement la réaction du marché qui a vendu le dollar en raison de l’optimisme de la Fed et qui, dans le même temps, a acheté des actions à des sommets historiques ?