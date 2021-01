La Réserve fédérale des États-Unis, ou simplement la Fed, est l’une des banques centrales les plus proactives du monde. Parce qu’elle définit la politique monétaire en suivant l’évolution de la plus grande économie du monde et qu’elle supervise la monnaie de réserve mondiale, tout ce que fait la Fed est rapidement copié par les autres banques centrales du monde développé.

Cependant, ce n’est pas toujours le cas. Selon la théorie du cycle économique, même si les pays développés peuvent connaître une croissance économique, leurs économies peuvent se trouver à des stades différents – expansion précoce, expansion tardive, boom, ou même au sommet du cycle du soir. Ainsi, les autres banques centrales ne suivent pas toujours la Fed lorsqu’elle intervient sur les taux d’intérêt, mais en moyenne, elles le font.

Le méga-consensus est que la Fed laissera les taux d’intérêt bas aussi longtemps que possible, c’est-à-dire dans plusieurs années. Pourtant, le marché a tendance à faire pression sur les banques centrales, et ce ne sera pas la première fois qu’il fera pression sur la Fed également.

Ceux qui sont assez âgés pour se souvenir de la crise de panique qui a suivi les programmes d’assouplissement quantitatif au lendemain de la grande crise financière de 2008-2009, la chute du marché a fait changer d’avis la Fed. Cette fois, au moins une société d’investissement parie que la Fed va relever les taux beaucoup plus tôt que prévu.

Qu’est-ce qui peut déclencher une hausse par la Fed ?

L’inflation est une chose. La Fed a modifié son mandat, et elle considère maintenant que l’inflation moyenne doit dépasser 2 %. Bien que l’horizon temporel envisagé pour la moyenne ne soit pas clair, une chose est sûre : la Fed n’hésitera pas à augmenter ses taux si l’inflation dépasse l’objectif plus rapidement que prévu.

Une croissance économique forte en est une autre. Maintenant que des vaccins efficaces sont mis en place, on s’attend à une reprise progressive de la croissance économique dans les mois à venir. Cette reprise devrait s’accélérer vers la fin de l’année, si le monde parvient à vaincre la pandémie.

Pendant la pandémie, la Fed a réduit les taux à zéro et s’est engagée dans un assouplissement massif. La relance budgétaire a également contribué à atténuer les tensions financières.

Toutefois, si l’économie se redresse plus vite que ne le prévoient les modèles de la Fed, les taux augmenteront également plus vite. Ce ne sera pas la première fois que la Fed sera surprise, ni la dernière.