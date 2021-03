La Fed américaine est prise dans une situation difficile qui exigera d’énormes efforts de communication pour que le marché comprenne. Si loin sur la route de la pandémie, la Fed est venue à la rescousse. Elle a assoupli les conditions monétaires et a également exhorté le Congrès à mettre en place des mesures de relance budgétaire.

Ses paroles ont été entendues, et les actions de la Fed ont soulagé le besoin désespéré du monde en dollars constaté au printemps 2020. Avance rapide jusqu’en mars 2021 ; la Fed est dans une situation difficile.

D’une part, à chaque baisse des marchés boursiers, les acteurs du marché s’attendent à ce que la Fed intervienne. D’autre part, le marché boursier est encore proche de ses plus hauts niveaux historiques et il est peu probable que la Fed continue à intervenir verbalement, surtout parce que la détente est toujours en cours et sur le point de s’accentuer.

D’autre part, le marché commence à fixer les prix dans le cadre d’une reprise économique plus forte. Une telle reprise devrait entraîner un resserrement de la part de la Fed, et le marché implique déjà que nous assisterons à une première hausse des taux en 2022. Plus précisément, le marché a évalué à plus de 80 % la probabilité d’une hausse des taux de 25 points de base en 2022.

Les marchés prospectifs font pression sur la Fed

Sur la même note que dans le paragraphe précédent, les mêmes prix du marché dans deux autres hausses de taux en 2023 et, d’ici la fin de 2025, un resserrement des conditions monétaires de plus de 125 points de base. Cela se traduit par une hausse du taux des fonds fédéraux, qui passe de près de zéro actuellement à 1,25 % dans trois ans.

Le problème vient des conditions actuelles. Les marchés ont tendance à avoir une attitude prospective, et la tarification des actifs dans le présent est basée sur une telle attitude. De ce fait, les conditions monétaires actuelles semblent inappropriées, et la Fed aura du mal à expliquer pourquoi.

Par exemple, l’assouplissement budgétaire va se poursuivre. Les mois à venir apporteront un nouveau cycle de relance budgétaire, puisque 1 900 milliards de dollars d’aide budgétaire sont sur le point d’être débloqués. Il s’agit d’un assouplissement, mais en même temps, l’argent va continuer à alimenter la reprise économique, et, en retour, davantage d’emplois seront créés, etc.

D’autres mesures d’assouplissement sont également prises par le Trésor américain, contraint de liquider son compte général auprès de la Fed dans les mois à venir. Enfin, la Fed continue à acheter pour 120 milliards de dollars par mois.

Cependant, les traders et les investisseurs doivent comprendre que ces actions reflètent les conditions actuelles. De plus, elles sont déjà toutes cotées.

Ainsi, la hausse des rendements à long terme est la seule chose qui compte. Elle indique une forte reprise économique, et un assouplissement plus important ne la découragera pas mais l’alimentera.