Le dollar américain avait considérablement baissé par rapport à ses pairs au cours de l’année précédente. Lorsque la pandémie a frappé les économies mondiales, la Fed est intervenue et a ouvert des lignes de swap avec d’autres grandes banques centrales du monde.

En conséquence, la liquidité du système financier s’est considérablement améliorée et le goût du risque de la communauté des investisseurs a augmenté. En conséquence, le billet vert a baissé régulièrement pendant la majeure partie de 2020.

Toutefois, il a atteint son niveau le plus bas au tournant de l’année. Quelle que soit la manière dont on mesure le dollar, il s’est nettement redressé depuis les plus bas de décembre. Que nous réserve le deuxième trimestre 2021 pour le billet vert ?

Niveaux clés à venir pour le dollar

Le graphique ci-dessus montre, sans l’ombre d’un doute, que la force du dollar est reflétée par les trois principales mesures – l’indice du dollar (DXY), l’indice des devises des marchés émergents MSCI et l’indice du dollar large nominal pondéré par les échanges de la Fed américaine.

Toutefois, des divergences ont existé au cours du premier trimestre de l’année, et elles méritent d’être mentionnées ici. Pourquoi ? Parce que l’interprétation de ces divergences est essentielle pour les traders qui cherchent à profiter de circonstances similaires au deuxième trimestre de l’année.

Prenez l’EURUSD, par exemple – la paire de devises la plus importante du tableau de bord FX. La paire est tombée à 1,17 à la fin du mois de mars, mais elle est déjà plus élevée de 200 pips, se tradant près du niveau de 1,19 hier.

Le marché boursier américain est un autre endroit où il faut chercher des divergences. Les principaux indices ont continué à se redresser au cours du premier trimestre de l’année, malgré un dollar plus fort. Si la tendance haussière du dollar prend fin et que la baisse reprend, comme le suggère la paire EURUSD, alors les indices boursiers sont prêts à atteindre de nouveaux sommets.

Une chose est sûre : les prévisions d’inflation augmentent et la menace de déflation est derrière nous. Pensez à toutes les mesures de relance budgétaire déjà en place et aux nouvelles mesures annoncées qui seront mises en œuvre plus tard dans l’année. En fait, cela signifie que l’inflation va continuer à augmenter, comme le montrent les prévisions d’inflation qui sont déjà de nouveau au-dessus des niveaux pré-pandémiques.

Enfin, la paire AUDUSD s’est écartée du thème de la hausse du dollar au premier trimestre 2021. En fait, la paire AUDUSD a atteint un nouveau sommet au-dessus de 0,80. Par conséquent, s’il y a une paire de devises qui pourrait s’écarter des autres au deuxième trimestre 2021, c’est bien la paire AUDUSD.

Dans l’ensemble, le dollar se trade actuellement avec un ton mitigé – en hausse face à certains rivaux, en baisse face à d’autres. Les investisseurs garderont un œil sur les niveaux pivots, tels que 1,20 sur la paire EURUSD, pour obtenir de nouveaux indices sur la façon de trader le dollar au cours du trimestre actuel.