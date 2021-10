La pandémie de COVID-19 a entraîné une réaction monétaire et budgétaire sans précédent de la part des banques centrales et des gouvernements. Aujourd'hui, les prix des biens et des services ne cessent d'augmenter – quand s'arrêteront-ils ?

La réponse monétaire et fiscale à la pandémie de COVID-19 a entraîné une flambée des prix dans les économies avancées. Les goulets d'étranglement de l'offre et la hausse des prix du fret alimentent encore plus l'inflation.

La résilience des banques centrales, qui ont supprimé le stimulus monétaire, a conduit à des prix encore plus élevés. Pour replacer les choses dans leur contexte, vendredi dernier, l'inflation globale de la zone euro pour le mois de septembre s'est établie à 3,4 %, ce qui est supérieur aux attentes de 3 %. En Allemagne, le taux d'inflation annuel dépassait 4 % et le taux d'intérêt directeur était de +6 % – aujourd'hui, il est fixé à zéro.

Des développements similaires ont lieu aux États-Unis. L'indice des prix PCE de base a été publié vendredi dernier, et il a également augmenté plus que les estimations. Il s'agit de la mesure de l'inflation préférée de la Fed, et ces données devraient permettre à la Fed de commencer à réduire progressivement ses achats d'actifs.

Comment se protéger contre l'inflation ?

La résilience des banques centrales est compréhensible au lendemain de la pandémie. Le chômage reste élevé et des mesures d'adaptation, tant monétaires que budgétaires, sont encore nécessaires.

Même si la Fed et les autres banques centrales commencent à relever leurs taux, il s'agit d'un type d'inflation différent – elle est liée à l'offre. Les ports sont fermés en Chine ; il y a une crise des chauffeurs routiers au Royaume-Uni, pour ne donner que quelques exemples de la raison pour laquelle la pression sur les prix des biens et des services reste élevée.

Quelles sont les meilleures options pour se couvrir contre l'inflation ?

Historiquement, les commodities ont surperformé les autres actifs financiers pendant les périodes de forte inflation des cinq dernières décennies. Pourquoi serait-ce différent cette fois-ci ?