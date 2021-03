L’année 2021 a commencé avec le prix du pétrole brut qui a atteint de nouveaux sommets presque chaque semaine. La hausse ininterrompue par rapport à l’impression négative observée l’année dernière en avril est tout simplement impressionnante.

La hausse est si agressive que les marchés financiers sont pris par surprise. Après tout, le prix du pétrole brut a souffert bien avant la pandémie. La baisse de 100 à 30 dollars quelques années avant la pandémie a été si brutale qu’elle a créé une spirale déflationniste dans la plupart des économies avancées. Si l’on pense au fait que cela s’est produit juste après la grande crise financière de 2008-2009, les conditions déflationnistes ont amplifié la récession.

Une fois de plus, le prix du pétrole prend les devants, mais cette fois, c’est le contraire qui se produit. Plus précisément, la hausse du prix du pétrole brut déclenche une augmentation de l’inflation, bien que la plupart des banques centrales la considèrent comme temporaire. Cependant, personne ne conteste qu’elle viendra – seulement, personne ne sait jusqu’à quel point elle sera élevée et combien de temps elle durera ?

L’énorme stimulus fiscal aux États-Unis ajoute aux craintes d’inflation

Les Américains ont accordé une grande confiance à l’administration Biden à Washington. Après tout, les démocrates ont gagné le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants afin de pouvoir adopter rapidement des lois importantes.

Et c’est ce qu’ils ont fait.

Quelques jours seulement après l’annonce par le Sénat de l’adoption du projet de loi sur la relance budgétaire, le président Biden l’a promulgué, et déjà, les comptes d’épargne bénéficient de la relance de 1 400 dollars. Le processus, connu par les économistes sous le nom de ‘helicopter money’ (monnaie hélicoptère), fait craindre une inflation indésirable. Un coup d’œil aux rendements réels des obligations et des actions par rapport aux taux d’inflation au cours du dernier siècle environ montre pourquoi il est obligatoire pour une banque comme la Fed de contrôler une inflation plus élevée.

Demain, c’est la première fois en cette nouvelle année que les acteurs du marché découvriront les projections de la Fed et le tracé des points. Devinez quel est le joker de la communication de demain ? Vous l’avez deviné : l’inflation.

La Fed doit encore faire savoir au marché ce qu’elle entend par ‘inflation moyenne’, et il se pourrait qu’elle doive expliquer ce que signifie une inflation modérée pour la banque centrale. Plus précisément, les médias financiers vont probablement demander un chiffre, un seuil, afin qu’il soit plus facile de vérifier si et quand l’inflation dépasse le seuil de douleur de la Fed.

Jusqu’à présent, nous savons seulement que la Fed a modifié son mandat, passant d’une inflation de 2 % à une inflation moyenne de 2 % sur une période donnée. Quelle est la durée de cette période et jusqu’où la Fed est-elle prête à laisser l’inflation aller – ce sont des questions qui restent sans réponse.