Le rand sud-africain a surperformé au cours des douze derniers mois, grâce à la hausse des prix des commodités et à la baisse du dollar américain.

En avril de l’année dernière, pour la toute première fois, les chambres de compensation ont laissé le prix des contrats à terme sur le pétrole s’établir en dessous de zéro. Cette décision a entraîné des pertes énormes pour certains participants au marché. Mais depuis ce jour, le prix du pétrole a fortement rebondi, ainsi que l’ensemble des commodités.

Les économies des marchés émergents et leurs monnaies locales dépendent fortement de la confiance dans le dollar américain, car la plupart des dettes émises par ces pays sont libellées en dollars. La hausse des prix des commodités, stimulée par la baisse du dollar, a entraîné une hausse des actifs des marchés émergents. Le rand sud-africain, par exemple, a connu une hausse fulgurante pendant la pandémie alors que le dollar baissait.

Les devises des marchés émergents et le dollar américain

L’un des principes de base de l’investissement nous dit que, pour bénéficier des avantages de la diversification, un investisseur doit ajouter des actifs non corrélés à son portefeuille. Cela a été plus facile à dire qu’à faire dans un monde où toutes les économies étaient en récession à cause de la pandémie ; les corrélations ont donc considérablement augmenté.

Les économies émergentes ne font pas suffisamment confiance aux marchés financiers internationaux pour émettre leur dette dans la monnaie locale, car les investisseurs craignent que l’inflation n’entame leurs futurs flux de trésorerie. Il est donc préférable d’émettre la dette dans la monnaie d’un pays développé.

En tant que monnaie de réserve mondiale, la plupart des dettes sont émises en dollars américains. Lorsque le dollar augmente, les économies de marché émergentes ont du mal à rembourser leur dette car elles doivent acheter des dollars pour payer les intérêts et le principal à échéance. Lorsque le dollar baisse, il est plus facile pour les économies émergentes de rembourser leurs dettes.

La hausse des prix des commodités est également bénéfique, ce qui explique pourquoi le rand sud-africain a enregistré l’une de ses meilleures performances sur 12 mois. Il reste à voir si la tendance peut se poursuivre, mais les conditions sont favorables à un renforcement des devises des marchés émergents.