Vendredi dernier était le premier vendredi du nouveau mois de trading. Comme d’habitude, les données sur l’emploi aux États-Unis et au Canada ont été le point culminant de la journée de trading pour la communauté du trading de devises.

Le trading du dollar américain et du dollar canadien à travers les communiqués est une chose délicate. Un des problèmes vient du fait que les deux communiqués sont publiés en même temps. En d’autres termes, si les données américaines sur l’emploi sont décevantes, mais que les données canadiennes le sont également, quelle serait la réaction sur la paire USDCAD ? C’est une question qui laisse de nombreux traders perplexes, et c’est pourquoi ils attendent souvent que les données soient publiques, et seulement après avoir négocié la paire.

Pourtant, il y a un autre facteur qui pèse sur la paire – peut-être le plus important. Il s’agit du prix du pétrole.

Le pétrole et la façon dont il fait bouger les paires de CAD

Commençons par les données de vendredi dernier. L’économie américaine a créé 49 000 emplois au cours du mois de janvier. En revanche, le Canada a perdu 212 800 emplois. L’écart entre les deux ne peut pas être plus stupéfiant.

De ce fait, la réaction normale serait que le dollar canadien s’affaiblisse par rapport au dollar américain. Après tout, l’Amérique a créé des emplois, tandis que le Canada en a perdu beaucoup. Pourtant, la paire USDCAD a terminé la journée à son plus bas niveau. Plus encore, à l’ouverture de lundi et pendant le reste de la nouvelle semaine de trading jusqu’à présent, la paire a continué à baisser.

La réponse ? Le prix du pétrole est dans une tendance forte et haussière. Il a récemment grimpé à 60 $ (par exemple, le Brent) et s’en est approché (par exemple, le prix du pétrole brut de l’OMC).

Comme le Canada est une économie à forte intensité énergétique, ce qui signifie qu’une grande partie de sa production économique est directement liée au pétrole et aux produits dérivés, le prix du pétrole a une incidence sur le PIB. Ainsi, il a un impact sur la monnaie qui fluctue en corrélation directe avec le prix du pétrole.

En d’autres termes, pour le dollar canadien, ce qui compte le plus, c’est l’effet du prix du pétrole, puis les changements sur le marché du travail, l’indice Ivey PMI ou d’autres indicateurs économiques. Comme il y a un décalage entre le moment où le prix du pétrole évolue et celui où ses effets se font sentir sur la croissance économique, on s’attend à ce que le marché du travail et l’économie dans son ensemble se redressent, si les prix du pétrole se stabilisent à des niveaux plus élevés.