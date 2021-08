Les données sur l'inflation américaine doivent être publiées plus tard dans la session nord-américaine. Les traders s'attendent à ce que l'IPC global augmente de 0,5 % en juillet, ce qui représente un ralentissement par rapport à la précédente hausse de 0,9 %, mais le risque est orienté à la hausse.

Plus tard dans la journée, les données sur l'inflation aux États-Unis devraient montrer que les prix des biens et services ont encore augmenté de 0,5 % en juillet. Il s'agit du rapport économique le plus important de la semaine de trading, et le dollar américain est déjà dans une tendance haussière depuis le début de la semaine.

Jusqu'à présent en 2021, l'inflation a dépassé les attentes du marché. Le régime de ciblage de l'inflation moyenne de la Fed prévoit une inflation moyenne de 2 %, mais cet objectif a déjà été dépassé.

La prévision annuelle pour la publication d'aujourd'hui est que l'inflation s'imprimera à 4,3 %, ce qui est beaucoup plus élevé que l'objectif de 2 %. Mais, comme les traders ne connaissent pas la période utilisée par la Fed pour calculer la moyenne, on ne sait pas si l'inflation moyenne dépasse ou non la cible.

Certaines prévisions agressives pour l'impression de cet après-midi indiquent une inflation annuelle d'environ 4,7%-4,8%. Ce chiffre est beaucoup plus élevé que l'inflation dans d'autres parties du monde, comme la zone euro, de sorte que l'impact sur le marché des devises sera significatif. Après tout, il ne faut pas oublier que l'inflation est la principale source de volatilité sur le marché des devises.

Les loyers des logements continueront de pousser l'inflation à la hausse

Jusqu'à présent cette année, l'IPC (indice des prix à la consommation) américain a été poussé à la hausse par les voitures de location, les frais d'hébergement, les tarifs aériens et les voitures d'occasion, pour n'en citer que quelques-uns. Bien qu'ils atteignent probablement un sommet lors de la publication d'aujourd'hui, l'attention se porte sur une nouvelle pression sous-jacente : le loyer des logements.

En général, le loyer des logements est directement corrélé aux prix de vente des maisons. En effet, une hausse des prix de vente des maisons entraîne une hausse des loyers des logements – et il y a un grand écart entre les deux qui doit être comblé.

Par conséquent, le risque lié à la publication de l'IPC américain est orienté à la hausse. Le pire résultat serait que les prix des voitures d'occasion et de location n'aient pas encore atteint leur sommet, alors que les loyers des logements ont augmenté. Cela conduirait à une impression d'inflation beaucoup plus élevée que ce que le marché attend, alimentant le rallye du dollar américain.