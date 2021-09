La livre sterling s'envole après la dernière réunion de la Banque d'Angleterre (BOE). Le comité de politique monétaire suggère qu'un resserrement modeste est à venir.

La Banque d'Angleterre est l'une des banques centrales qui a rendu ses décisions de politique monétaire cette semaine. Hier, le comité de politique monétaire a pris le marché par surprise en adoptant une position hawkish, déclarant que les développements depuis la dernière réunion se sont renforcés et qu'il existe des arguments en faveur d'un léger resserrement dans la période à venir.

Les traders de devises ne devraient pas être surpris car la BOE est connue pour suivre de près les développements de la politique monétaire américaine. Depuis que la Fed a annoncé que l'économie s'est améliorée et que, par conséquent, la réduction progressive de ses achats d'actifs se rapproche, l'annonce de la BOE suit la même ligne de pensée.

De plus, l'inflation au Royaume-Uni est bien supérieure à la cible. Elle s'élève à 3,2 % par an, alors que la banque centrale a un objectif de 2 %. L'annonce de la BOE n'est donc pas hors contexte mais une conséquence des récentes données économiques.

La surprise hawkish de la BOE stimule la livre sterling

La livre sterling a immédiatement réagi à cette déclaration hawkish. La paire GBP/USD, par exemple, a rebondi de ses plus bas niveaux atteints lors de la décision de la Fed un jour plus tôt et a repris plus de 150 pips. Si le taux de change parvient à clôturer la semaine au-dessus de 1.38, une nouvelle hausse est possible dans la semaine à venir.

De plus, l'EUR/GBP a confirmé la force de la livre, puisque la paire a chuté de 0.86 et a menacé de rompre les récents planchers. À l'approche d'un week-end important en Europe, puisque les élections fédérales allemandes sont prévues dimanche, les investisseurs ont acheté la livre sterling suite au message hawkish de la BOE et ont vendu l'euro.