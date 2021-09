La livre sterling vient de connaître sa pire journée depuis un an, alors que les pompes à essence vides et les pénuries de produits alimentaires suscitent l'inquiétude des traders. Elle est tombée à son plus bas niveau depuis 10 mois par rapport au dollar américain, et même un PIB meilleur que prévu pour le trimestre précédent n'a pas pu arrêter la chute.

La semaine de trading a été pleine d'histoires en provenance du Royaume-Uni, mettant en lumière la crise de pénurie à laquelle la population est confrontée. Les files d'attente interminables aux pompes à essence et les magasins d'alimentation vides ont fait la une des journaux.

S'il est facile d'accuser la pandémie de COVID-19 d'être responsable de cette crise de pénurie, la vérité se situe quelque part entre les deux. Certes, la pandémie est à l'origine de graves goulets d'étranglement dans l'approvisionnement. Mais les dégâts sont aussi auto-infligés, comme l'ont montré les répercussions du vote du Brexit.

En Europe continentale, les pénuries mentionnées ci-dessus n'existent pas. De plus, en raison de la nouvelle loi sur l'immigration, le Royaume-Uni est confronté à une pénurie massive de chauffeurs routiers (c'est-à-dire de camions), ce qui alimente encore davantage les pénuries.

Les acteurs du marché ont réagi de la seule manière qu'ils connaissaient, en faisant chuter la livre sterling de manière brutale et générale.

Des données du PIB meilleures que prévu ne suffisent pas à supporter la baisse de la livre

Plus tôt aujourd'hui, les données du PIB du Royaume-Uni pour le trimestre précédent ont été publiées. Les résultats ont été bien meilleurs que ce que le marché attendait, avec une hausse de 5,5 % contre 4,8 % attendus.

Pourtant, malgré ces données positives, la livre a eu du mal à rebondir. En septembre, elle a baissé par rapport à tous ses homologues, atteignant son plus bas niveau depuis 10 mois par rapport au dollar. Même le yen japonais, qui a baissé de manière générale ces derniers temps, a progressé par rapport à la livre.

Aucun changement n'étant en vue, la pression devrait se poursuivre.