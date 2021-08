La livre sterling a été rejetée à nouveau des récents sommets alors que la Banque d'Angleterre a rendu sa décision habituelle en matière de politique monétaire. La banque centrale a délivré un message légèrement hawkish mais le rallye de la livre sterling s'est estompé.

Hier, les traders de la livre sterling n'ont pas eu droit à un jeudi ordinaire. La Banque d'Angleterre a rendu sa décision de politique monétaire, et l'on s'attendait donc à une hausse de la volatilité.

Ce fut le cas, mais pas autant que certains l'espéraient. Il n'y a pas eu de surprise de la part de la banque centrale, à l'exception d'un message légèrement hawkish concernant la réduction progressive de ses achats d'actifs. La banque centrale a déclaré qu'elle avait l'intention de commencer à réduire le stock de ses achats d'actifs en ne réinvestissant pas les actifs arrivant à échéance. Elle a même donné un seuil – quand le taux d'escompte passera à 0,5 %.

La livre sterling s'est redressée à la suite de ces nouvelles légèrement hawkish. La principale paire de devises, le GBP/USD, est monté jusqu'à 1,3950 depuis son plus bas niveau de 1,3870, avant d'être à nouveau rejeté de la résistance.

Possible double sommet pour le GBP/USD à 1,40

La paire GBP/USD a récupéré la majeure partie du terrain perdu récemment. Il a rebondi à partir de 1,36 dans la seconde moitié de juillet et le rallye ne s'est pas arrêté avant d'atteindre le niveau rond de 1,40.

À ce niveau, le marché a formé une possible configuration en double sommet. Un double top est une configuration de retournement et il n'est pas nécessaire d'être rejeté du niveau exact pour que la configuration reste valide. C'est la zone (c'est-à-dire 1,4000 – 1,4050) qui constitue une résistance et la décision de la banque centrale d'hier n'a pas suffi à la franchir.

L'invalidation de la configuration baissière n'est possible qu'en cas de clôture au-dessus de 1,4050. Dans ce cas, le marché tentera de pousser vers le sommet précédent dans la zone de 1,43. Si rien de tel ne se produit, le biais baissier persiste avant le rapport NFP aux États-Unis.