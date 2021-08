Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a augmenté de 4,8 % au deuxième trimestre. Cela dépasse la croissance observée en Allemagne, en France ou aux États-Unis. La livre sterling ne réagit pas.

L'un des principaux événements économiques de cette semaine a été la publication du PIB du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il existe deux versions du PIB trimestriel – préliminaire et finale. Elles sont publiées à 45 jours d'intervalle, mais les données préliminaires sont toujours plus pertinentes pour les marchés financiers car, étant les plus anciennes, elles ont tendance à avoir un impact plus important.

Au deuxième trimestre de l'année, l'économie britannique a connu une croissance plus rapide que celle de ses pairs. Le PIB a augmenté de 4,8 %, ce qui est conforme aux attentes, mais beaucoup plus fort que, par exemple, le PIB des États-Unis ou de l'Allemagne.

L'assouplissement des restrictions liées au coronavirus y a contribué. Les principales contributions à la croissance du PIB ont été apportées par les activités d'hébergement et de restauration, ainsi que par les ventes en gros et au détail.

La production dans le secteur de la construction a également augmenté au cours du trimestre, de même que la production. Seuls les investissements préliminaires des entreprises ont baissé, ce qui a un peu gâché ces données extrêmement bonnes.

La livre sterling a baissé cette semaine

Malgré la forte croissance économique, la livre sterling a baissé cette semaine. Le graphique de 4h ci-dessous montre que la paire GBP/USD est dans une tendance baissière, comme l'indique la série de bas et de hauts inférieurs.

Toutefois, on peut penser qu'il s'agit simplement d'une consolidation d'une configuration en drapeau haussière. Si tel est le cas, les haussiers pourraient vouloir attendre que la paire clôture au-dessus de 1,39 avant d'acheter.

Dans l'ensemble, la livre sterling a baissé en raison de la forte performance du PIB. Cela nous indique que le mode vacances et les conditions de trading estivales sont plus importants en août que les données économiques.