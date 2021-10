La reprise des commodities est la plus forte par rapport aux hausses précédentes lors des reprises économiques mondiales.

Cette semaine, tout tourne autour de l'inflation américaine et, pour cette raison, il est intéressant d'examiner ce qui est arrivé aux commodities, car elles constituent une couverture contre la hausse de l'inflation. L'inflation américaine devrait atteindre 5,2 % en glissement annuel en septembre, et les données seront publiées demain. En conséquence, les prix des commodities devraient refléter la hausse de l'inflation en augmentant plus que d'habitude.

En effet, la hausse des commodities pendant la reprise économique est la plus forte jamais enregistrée par rapport à d'autres hausses pendant les reprises mondiales. Un rapide coup d'œil sur l'éventail des commodities montre que le gaz naturel est en tête – son prix a augmenté de 141 % par rapport à l'année dernière. D'autres énergies suivent – le fioul domestique 120 %, le pétrole brut WTI 101 %, le pétrole brut Brent 100 % et l'essence 93 %.

Les prix des aliments et du bois sont également plus élevés qu'il y a un an. Le café est en hausse de 79 %, le sucre de 46 %, le maïs de 42 %, le blé de 27 % et le soja de 22 %. Enfin, l'aluminium et le cuivre sont en hausse, respectivement de 64 % et 42 %.

Les métaux précieux divergent

Il est intéressant de noter que toutes les classes de commodities mentionnées ci-dessus ne sont pas des couvertures traditionnelles contre l'inflation. Au contraire, les métaux précieux ont rempli cette fonction pendant de nombreuses années.

Cette fois, ils divergent complètement, car les prix de l'or, de l'argent et du palladium non seulement n'ont pas augmenté, mais ils ont chuté au cours de l'année dernière. Ainsi, l'or est en baisse de 8 %, l'argent également, tandis que le palladium est en baisse de 22 %.

Les métaux précieux réagissent à la hausse des rendements du Trésor. Il se pourrait également que la baisse des prix des métaux précieux confirme l'opinion de la banque centrale selon laquelle l'inflation est transitoire. Quoi qu'il en soit, cette semaine, les participants au marché auront plus de détails sur cette relation, car l'inflation américaine est attendue demain.