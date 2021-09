La pandémie de COVID-19 déclenche une vague de nouvelles applications commerciales aux États-Unis. Les nouvelles entreprises sont responsables de près d'un million de nouveaux emplois rien qu'en 2021. Le travail à domicile a dépassé les attentes.

L'esprit d'entreprise américain est bien connu dans le monde entier, et il n'a jamais été aussi évident que pendant la pandémie de COVID-19. Les États-Unis ont mis en place le plus grand plan de relance monétaire et fiscal du monde développé, et les Américains n'ont pas hésité à profiter de ces conditions financières souples.

En conséquence, les demandes de créations d'entreprises américaines pendant la pandémie ont bondi. Les conditions financières plus saines sont responsables du contraste marqué entre l'esprit d'entreprise pendant la pandémie et la crise financière mondiale.

On estime que près d'un million de nouveaux emplois seront créés rien qu'en 2021 par les nouvelles entreprises aux États-Unis. En outre, les nouvelles entreprises sont responsables de près de 15 % de tous les emplois créés rien qu'en 2021.

Qu'est-ce qui a changé dans la pandémie de COVID-19 ?

L'essor des nouvelles demandes d'entreprises a de nombreuses explications, comme la facilité des conditions financières. En outre, beaucoup ont été contraints de se lancer dans l'entrepreneuriat car ils ont perdu leur emploi pendant la pandémie.

Quels sont les autres changements positifs ? La productivité.

Selon un rapport récent, le travail à domicile a dépassé les attentes. 61,5 % des personnes travaillant à domicile déclarent être plus productives que prévu. La réduction des déplacements domicile-travail est souvent citée comme l'une des causes de l'amélioration de la productivité.

Dans l'ensemble, la pandémie a changé la façon dont les sociétés travaillent et fonctionnent. Les mesures de relance sont utiles si elles sont utilisées à bon escient, et le million d'emplois créés par les nouveaux entrepreneurs a eu un impact important sur la forte reprise économique qui a suivi la récession déclenchée par la pandémie.