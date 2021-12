Les entreprises de fabrication de semi-conducteurs devraient bénéficier le plus de la hausse des prix des puces déclenchée par la pénurie mondiale de puces. Nvidia, Micron et Marvell sont bien positionnés et les analystes sont optimistes sur le cours de l'action.

La pandémie de COVID-19 a entraîné des perturbations de la chaîne d'approvisionnement alors que l'économie mondiale s'est arrêtée l'année dernière. Malheureusement, près de deux ans après le début de la pandémie, les perturbations persistent.

La crise la plus grave a peut-être eu lieu dans le secteur des semi-conducteurs. L'évolution des demandes des consommateurs a eu un impact sur de nombreuses industries, telles que l'industrie automobile. Par exemple, on estime que la pénurie mondiale de puces a eu un impact sur la production de plus d'un million de véhicules en Amérique du Nord seulement.

Qu'est-ce que cela a à voir avec les entreprises de semi-conducteurs ? Parce qu'une seule voiture peut avoir de 500 à 1 500 puces différentes, selon la complexité, les puces sont devenues rares. D'un autre côté, la rareté entraîne des prix plus élevés, de sorte que le résultat net des entreprises de fabrication de semi-conducteurs sera affecté positivement.

Quelles actions de semi-remorques sont bien positionnées pour profiter de la pénurie mondiale de puces ? Voici trois noms à considérer : Nvidia, Micron et Marvell.

Nvidia

Le cours de l'action Nvidia a bondi pendant la pandémie et s'est négocié au-dessus de 325 $. Rien que cette année, il est en hausse de plus de 122%, une performance remarquable étant donné que la société verse également un dividende trimestriel.

Nvidia est le leader mondial de l'informatique accélérée et opère avec une marge bénéficiaire brute de 64,40 %, bien supérieure à la médiane du secteur de 49,42 %.

Technologie Micronique

Micron Technology est une autre entreprise de fabrication de semi-conducteurs qui devrait profiter de la crise mondiale des puces. Il a récemment publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2022, et il a dépassé à la fois le BPA et les attentes en matière de revenus.

Le cours de l'action s'est négocié en hausse de plus de 10 % suite à l'annonce de la nouvelle, la direction ayant émis des perspectives positives. Micron Technology verse également un dividende trimestriel, et le cours de l'action est relativement bon marché compte tenu du ratio P/E Non-GAAP (TTM) inférieur de 12,19, bien inférieur à la médiane du secteur de 25,33.

Technologie Marvell

Marvell Technology est un fabricant américain de semi-conducteurs de Wilmington, Delaware. Son cours de bourse est en hausse de +81,53 % depuis le début de l'année et les analystes sont optimistes.

Sur les 32 analystes couvrant le titre, 25 ont des notes d'achat et 7 ont des notes de vente. Aucun analyste n'a émis de note de vente.