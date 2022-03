Chingari, l'une des applications de courtes vidéos les plus populaires au monde, a annoncé l'inscription de son jeton natif GARI sur CoinDCX, a appris Vantage Point dans un communiqué de presse. CoinDCX est l'un des plus grands échanges de crypto en Inde et est basé à Mumbai.

De nouvelles façons d'accéder au GARI

Après l'inscription, les plus de 10 millions d'utilisateurs indiens du jeton auront un autre moyen d'accéder à l'un des plus grands projets d'écosystème de Solana. Le développement a augmenté la liquidité de GARI et favorisera son adoption par la communauté mondiale au sens large.

Le jeton, qui a également été répertorié sur KuCoin, MEXC, Bitmart, Zebpay, Huobi et FTX, répondra aux demandes d'innombrables créateurs de vidéos à travers le monde.

Sumit Ghosh, PDG et cofondateur de Chingari, a déclaré dans un communiqué :

Cette liste est un grand moment pour nous car elle permettra aux créateurs de tous les coins et recoins du monde d'échanger le jeton GARI. Cela a été un pas de géant vers notre objectif d'autonomiser financièrement les créateurs de notre application vidéo courte, Chingari, qui ont été largement ignorés par les plates-formes mondiales d'applications courtes.

GARI et Chingari : un écosystème en pleine croissance

GARI est le jeton cryptographique natif de Chingari, largement connu sous le nom de TikTok indien. L'application de courtes vidéos jouit d'une popularité croissante en Inde et à l'étranger. Les créateurs de vidéos abrégées peuvent monétiser leurs vidéos sur la blockchain avec le jeton GARI.

Chingari est l'application vidéo courte qui connaît la croissance la plus dynamique en Inde. Les créateurs qui téléchargent des vidéos sur la plateforme obtiennent des récompenses dans GARI.