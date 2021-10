Les investisseurs en actions japonaises ont vu le rallye de septembre s'estomper récemment. Le marché a retracé presque toutes les avancées causées par la démission de Yoshihide Suga, alors que le nouveau leadership se prépare à discuter d'un plan de relance plus tard dans l'année.

Les actions japonaises ont célébré la démission du précédent Premier ministre et ont rompu avec la hausse en septembre après de nombreux mois de consolidation. Ainsi, il semblait que le rallye avait commencé, et que le Nikkei 225 allait enfin combler l'écart et rattraper le rallye observé sur les indices boursiers américains en 2021.

Ce ne fut pas le cas.

Le rallye a été déclenché par des nouvelles selon lesquelles les nouveaux dirigeants verront à stimuler la reprise japonaise en proposant un plan de relance qui sera discuté plus tard dans l'année. En outre, la Banque du Japon, bien qu'elle ait mis fin à son programme d'achat d'obligations de l'ETF au deuxième trimestre 2021, a promis d'intervenir directement si les craintes du marché augmentaient.

Tout favorise la hausse des actions japonaises – Alors, pourquoi le rallye s'est-il évanoui ?

Outre le plan de relance à venir, d'autres facteurs contribuent à renforcer les arguments en faveur des actions japonaises. Pour une fois, les fondamentaux japonais sont solides si l'on considère uniquement l'augmentation du ratio cours/bénéfice à 12 mois par rapport aux actions européennes. En outre, les actions japonaises agissent comme un facteur de diversification et ont donc leur place dans un portfolio diversifié.

Pourtant, malgré tout cela, le rallye de septembre s'est estompé. L'indice Nikkei 225 n'a pas été en mesure de se maintenir au-dessus de 30 000, et le rejet suggère qu'une possible formation en double sommet pourrait être en place. Si c'est le cas, l'objectif technique indique une nouvelle baisse vers 24 000. Seul un nouveau sommet plus élevé pourrait inverser la dynamique baissière.

Alors, pourquoi les actions ont-elles baissé ? Comme toujours, l'investissement est plus un art qu'une science, et trouver le bon côté du marché n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Même lorsque tout pointe dans une direction, ou exactement à cause de cela, le marché ne peut se retourner sur rien du tout.