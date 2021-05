La hausse continue du prix du pétrole fait craindre une inflation galopante. Jusqu’où son prix peut-il aller pour le reste de l’année ?

Le prix du pétrole a dépassé les 66 $/baril cette semaine, reflétant la forte reprise économique après le choc de la pandémie COVID-19. Alors que les campagnes de vaccination s’accélèrent dans le monde entier, la réouverture mondiale se traduit par une hausse des prévisions de la demande de pétrole.

Par exemple, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a relevé ses prévisions de demande de pétrole de +230 000 barils par jour pour le reste de l’année. Naturellement, une demande plus forte entraîne une hausse des prix, mais jusqu’à quel point le prix du pétrole est-il excessif ?

Cette année, le prix du pétrole est l’un des actifs les plus rentables, si l’on exclut les actifs digitaux tels que les principales crypto-monnaies. Le pétrole a connu l’un des plus grands démarrages de l’année au cours des trois dernières décennies, et l’on craint maintenant que la hausse des prix n’entraîne une augmentation de l’inflation.

La production iranienne pourrait tempérer les prix du pétrole

L’OPEP+ a fait un excellent travail en stabilisant le marché pétrolier pendant la crise. Après s’être installé en territoire négatif en avril 2020, le prix du pétrole s’est progressivement redressé, et aujourd’hui la plupart des prévisionnistes revoient à la hausse leurs prévisions de fin d’année. Certains prévoient même 100$/baril, mais il est peu probable qu’un tel niveau soit atteint de sitôt, principalement pour les raisons suivantes.

Premièrement, un prix aussi élevé pour le pétrole n’est pas dans l’intérêt de l’OPEP+ elle-même. Les acteurs du marché sont bien conscients du fait que la guerre du cartel avec l’industrie américaine du schiste a entraîné une baisse des prix du pétrole avant la pandémie. Des prix plus élevés remettent l’industrie du pétrole de schiste en activité, et la concurrence des États-Unis nuira donc à l’influence de l’OPEP+.

Deuxièmement, la production iranienne pourrait arriver sur le marché plus tôt que prévu. Les négociations, bien que lentes et indirectes, permettent d’être optimiste quant à la possibilité de parvenir à un accord. Si tel est le cas, le marché doit trouver un moyen d’accueillir 1,5 million de barils de pétrole – ce qui pourrait changer la donne pour le prix du pétrole en 2021.

Enfin, il y a la pandémie de COVID-19. Si les économies développées sont bien avancées dans leurs efforts de vaccination, la plupart des pays du monde en sont encore aux phases initiales. Le monde est entré en récession à peu près au même moment, mais la sortie sera progressive et inégale dans le monde.

Si nous prenons le seul secteur de l’aviation, par exemple, nous constatons qu’il est encore 25 % en dessous des niveaux d’avant la pandémie, car il est un énorme consommateur de produits dérivés du pétrole, comme le kérosène. L’écart va encore se réduire, mais en attendant, il pèse sur la consommation mondiale.

Dans l’ensemble, les marchés pétroliers ont connu l’un des meilleurs débuts d’année de l’histoire. Toutefois, aux niveaux actuels, les investisseurs doivent faire preuve de prudence car le second semestre pose de nombreux défis.