Aucun changement dans la politique monétaire de la Banque de réserve d'Australie (RBA). L'économie reste forte malgré les nouveaux confinements, mais l'inflation n'a pas encore atteint sa cible.

La RBA est l'une des rares banques centrales des économies avancées qui tient encore une réunion mensuelle. Chaque premier mardi du mois, la RBA communique sa politique et sa vision de l'économie.

La banque centrale a décidé de maintenir le taux d'escompte inchangé, à 0,1 %, et le taux d'intérêt sur les soldes de règlement des échanges à 0 %. En outre, la banque continuera à viser un taux de 0,1 % pour les obligations du gouvernement australien dont la date d'expiration est fixée à avril 2024. Enfin, la banque prévoit de réduire le programme d'achat d'obligations en septembre à 4 milliards de dollars par semaine, contre 5 milliards de dollars par semaine.

Lors de l'annonce, la paire AUD/USD s'est renforcée mais a rencontré une forte résistance dans la zone des 0,74. En fait, la paire a tradé entre 0,73 et 0,74 pendant plus de deux semaines maintenant, faisant face à une résistance à la hausse et rencontrant un support sur toute tentative de rupture à la baisse.

La RBA s'en tient à son plan de réduction des taux d'intérêt

L'Australie est confrontée à une nouvelle flambée d'infections au COVID-19. Le gouvernement a donc imposé de nouveaux confinements dans différentes parties du pays. Mais les restrictions ne sont pas suffisantes pour modifier les plans de la RBA de réduire le programme d'achat d'obligations.

Le marché s'attend à ce que la banque centrale réduise ses achats d'obligations d'un milliard de dollars par semaine à partir de septembre et à ce qu'elle maintienne ce rythme au moins jusqu'en novembre. Cela a probablement été le déclencheur d'une hausse du dollar australien lors de l'annonce, car certains participants au marché ont pu espérer que la RBA modifierait ses plans de réduction progressive en raison de la résurgence des infections COVID-19.

Quant au taux d'escompte, la banque prévoit de le relever uniquement lorsque l'inflation se situera dans l'objectif de 2 % à 3 % qu'elle s'est fixé. Selon les projections économiques disponibles, il est peu probable que cette condition soit remplie avant 2024, de sorte que les mesures accommodantes resteront en place pendant quelques années encore.