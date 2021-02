L’un des événements les plus fascinants de l’histoire de la bourse s’est produit la semaine dernière. Un groupe de traders a déclenché un short squeeze massif sur les actions de GameStop, une société fortement court-circuitée par divers fonds spéculatifs.

L’ampleur de l’achat était telle que Melvin Capital, l’un des fonds ayant une exposition à court terme, a perdu 53 % rien qu’en janvier. D’autres sociétés, comme Citadel et Point72, ont également subi des pertes du fait de leur investissement dans le fonds spéculatif, ce qui prouve à Wall Street qu’une nouvelle force dirige le marché : les traders particuliers organisés en un seul et même fonds de grande importance.

Mais le short squeeze n’a pas été mené à bien comme prévu. Le problème est venu du courtier, Robinhood, qui a limité le trading des actions GameStop, allégeant ainsi la pression sur les fonds spéculatifs. Cependant, il s’agit peut-être d’une erreur qui pourrait s’avérer critique pour Robinhood.

Robinhood exploite les lignes de crédit

Tout a commencé avec le vendeur short, ou le fonds spéculatif, qui a commenté sur GameStop il y a quelque temps et l’a déclaré proche de la faillite. C’était peut-être vrai et ça l’est peut-être encore, mais cela a déclenché la fureur de certains investisseurs particuliers qui ont reproché aux fonds spéculatifs de tenir leurs shorts à cause des mauvaises performances de la société.

Des millions de traders ont commencé à acheter des actions et des contrats d’options sur GameStop. Ce qui est intéressant, c’est qu’ils ont non seulement acheté, mais aussi conservé leurs positions. C’est la partie la plus difficile car l’achat et le maintien des positions créent une pression sur les autres acteurs du marché impliqués dans la transaction – le teneur de marché qui a vendu les options, les fonds spéculatifs qui ont shorté les actions et, finalement, le courtier.

Le courtier, Robinhood, compense les trades grâce aux échanges, mais il le fait en prenant un certain temps. Comme la plupart de ses clients tradaient le même produit, GameStop, le courtier a dû trouver un montant plus important que d’habitude, et l’événement a donc conduit à une crise de liquidité.

Mais ce qui a fait le plus mal, c’est le fait que Robinhood n’a plus permis aux gens d’acheter des options et des actions de GameStop. En fait, la société a offert aux fonds spéculatifs un moyen de se retirer, ce qui a immédiatement relâché la pression.

En conséquence, de nombreux traders particuliers ont fermé leurs comptes et se sont tournés vers d’autres maisons de courtage. Nous ne savons pas à ce stade dans quelle mesure l’activité de Robinhood a été affectée, mais une chose est sûre : en interdisant aux traders d’acheter des actions, Robinhood a influencé le marché au détriment des traders particuliers. Cela pourrait faire tomber l’entreprise dans la période à venir.