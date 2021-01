Les sociétés américaines ont commencé à publier leurs résultats pour le trimestre précédent, et cette semaine, nous avons déjà vu certains noms importants faire état de leurs performances. Lors de l’interprétation des états financiers, il est important de faire la distinction entre la situation financière et les performances financières d’une entreprise.

Dans le premier cas, le document que vous voudrez peut-être étudier est le bilan, qui montre l’actif total d’une société en termes de somme de son passif et de ses capitaux propres. Dans le second cas, le compte de résultat révèle les performances financières de l’entreprise sur une certaine période.

Dans le cas des bénéfices trimestriels, les investisseurs se concentrent généralement sur le résultat net ou le bénéfice net et le bénéfice par action. Si le résultat réel est supérieur aux attentes du marché, les actions sont susceptibles de s’apprécier car elles sont considérées comme sous-évaluées. L’inverse est évidemment vrai si le BPA réel est inférieur aux estimations. Pour les investisseurs, le bilan est bien plus important car c’est le document à étudier si vous voulez investir, et pas seulement pour spéculer sur le prix des actions d’une société.

Les noms des Big Tech qui vont bientôt déclarer leurs revenus

Aujourd’hui est un grand jour pour le secteur technologique. Tesla, Facebook et Apple publieront les résultats du dernier trimestre fiscal – tous après les heures de bureau. La semaine prochaine, les deux autres grands noms de l’espace technologique américain feront de même : Amazon et Google publieront leurs bénéfices le mardi 2 février, une fois de plus, après les heures de bureau.

Hier, Microsoft a ouvert la saison des revenus des géants technologiques en battant une fois de plus les attentes. Elle a annoncé un BPA de 2,03 $ sur un montant estimé à 1,64 $ pour le dernier trimestre, alimenté par la croissance des revenus de 43,1 $ par rapport aux 40,20 $ attendus. Il n’est pas surprenant que les actions de la société soient plus élevées en pré-marché, à 243,32 $ après avoir clôturé hier à 232,51 $.

Si Microsoft est une référence pour les autres entreprises technologiques mentionnées, nous devrions nous attendre à quelque chose de similaire pour les sorties d’aujourd’hui et celles prévues pour la semaine prochaine. L’accent sera mis sur Tesla, dont les performances sur le marché ont été remarquables l’année dernière.

En particulier, les investisseurs devraient se concentrer sur le rapport de gestion (Management Discussion and Analysis). Le nouveau président américain, Joe Biden, a récemment déclaré qu’il était prévu de remplacer la flotte du gouvernement fédéral par des véhicules électriques. Si le rapport de gestion laisse entendre que Tesla a déjà signé des accords préliminaires avec le gouvernement, les investisseurs pourraient l’interpréter comme un signal d’optimisme.

Pourquoi ? Le gouvernement américain avait plus de 645 000 véhicules dans sa flotte en 2019.