Nous ne pouvons pas terminer l’année sans parler de Bitcoin. Après tout, ce mois met fin à la plus longue série de gains mensuels depuis le milieu de l’année 2019.

Il y a tellement de choses à dire sur Bitcoin qu’un article comme celui-ci ne pourrait tout couvrir. Certaines choses simples mais importantes méritent d’être mentionnées et prises en compte pour les traders / investisseurs en 2021.

Bitcoin en 2021

Il ne s’agit pas d’une prévision sur l’évolution du prix de Bitcoin en 2021. Il s’agit plutôt d’un examen de ce qui pourrait influencer le prix de Bitcoin – surtout depuis que la Security and Exchange Commission (SEC) a intenté un procès à Ripple.

Qu’est-ce que les deux ont en commun ? Apparemment, rien.

La SEC a annoncé le 22 décembre qu’elle avait déposé une plainte contre Ripple Labs Inc. et deux de ses dirigeants. Les allégations sont qu’ils ont levé plus de 1,3 milliards de dollars par le biais d’une offre de titres non enregistrée. Depuis l’annonce, le prix de Ripple s’est effondré. Les rumeurs circulent avant l’annonce de la SEC, de sorte que le prix de Ripple s’est effondré de 0,58 $ le 20 décembre, à 0,20 $ et moins dans les jours qui ont suivi.

Une très bonne question est : quel est le rapport avec Bitcoin ? Apparemment, rien – à l’exception du fait que Ripple est l’une des crypto-monnaies les plus populaires au monde. Le 24 novembre, elle s’échangeait à près de 0,79 $ – un mois plus tard, elle est tombée sous 0,21 $ et même sous 0,17 $ le 29 décembre.

Tout le monde suppose que Bitcoin est légal pour la simple raison qu’il est rare, et le modèle prévoit de moins en moins de coins disponibles. Pourtant, peu de gens savent que la plupart des Bitcoins sont détenus par quelques wallets – moins de 10 % de tous les wallets possèdent tous les Bitcoins disponibles.

Je ne dis pas que Bitcoin est condamné, mais c’est la première fois que nous voyons la SEC exercer son pouvoir sur une crypto-monnaie. Cette fois-ci, c’est Ripple, mais sommes-nous si sûr que la SEC ne peut pas trouver quelque chose… quoi que ce soit, contre Bitcoin ?

Il suffit de soulever une telle question pour recevoir de nombreux commentaires négatifs sur la communauté financière. Voyez-vous, la plupart des traders particuliers espèrent que Bitcoin va atteindre 100 000 $ et plus, sans rien envisager d’autre. Par exemple, si la paire BTCUSD atteint 100 000 $, qu’est-ce que cela signifierait pour les gains des personnes en USD ?

Cela dit, un grand nombre de personnes et d’institutions pensent que Bitcoin est là pour rester.