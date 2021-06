L’action Alibaba (BABA) est à surveiller : voici les meilleurs sites pour l’acheter

Les actions de l’acteur technologique Alibaba (NYSE : BABA) ont connu une remontée de leur cours ces derniers jours.

L’action Alibaba semble désormais bien engagée sur la voie de la reprise. Nous avons donc pensé qu’il serait utile de rédiger un article expliquant les principaux éléments à connaître.

Lisez la suite pour découvrir ce qu’est Alibaba et ce qu’elle fait, ses perspectives d’investissement futures et les meilleurs sites où acheter des actions BABA.

Qu’est-ce qu’Alibaba ?

Fondée en 1999 à Hangzhou, en Chine, par Jack Ma, il s’agit d’une société technologique multinationale chinoise spécialisée dans l’e-commerce, la vente au détail, les services Internet et la technologie.

L’entreprise a rencontré des difficultés tout au long de la pandémie de COVID-19, mais elle semble à nouveau se diriger dans la bonne direction.

Devrais-je acheter des actions BABA ?

Avec un bilan solide, des fondamentaux robustes et une équipe de direction expérimentée qui a su créer de la valeur pour les actionnaires, Alibaba pourrait être un excellent achat en prévision d’une croissance rentable pour le reste de l’année 2021.

Veillez simplement à toujours effectuer votre propre vérification préalable, car le pire type d’investisseur est celui qui n’est pas informé. Les marchés peuvent rapidement se retourner contre vous, alors même si vous semblez avoir fait une bonne affaire sur le papier, ce n’est pas toujours le cas.

Objectif de prix de BABA

Notre équipe d’analystes a donné sa prévision du prix d’Alibaba : un objectif médian à 12 mois de 290 $, avec un sommet de 350 $ et une estimation basse de 240 $.

Il faut s’attendre à une certaine volatilité dans les mois à venir, jusqu’à ce que l’impact de la COVID-19 commence enfin à s’atténuer et que la situation générale devienne plus claire.