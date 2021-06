L’action ArcelorMittal en hausse de 200% en un an : est-ce le bon moment pour acheter ?

ArcelorMittal (AMS : MT) est l’une des actions les plus performantes de l’année 2021, avec une hausse constante de sa valeur.

La semaine dernière, une vague d’actions à court terme a été ciblée par les investisseurs Reddit. Si vous en avez un peu marre de cette histoire imprévisible et volatile, pourquoi ne pas envisager d’investir dans une action à croissance régulière qui a produit des rendements constants pour les investisseurs depuis le début de l’année : ArcelorMittal.

Cette page se penche donc un peu sur la proposition d’investissement de la société. Nous expliquons ce qu’elle fait exactement, les meilleurs sites pour acheter des actions ArcelorMittal, et si c’est le bon moment pour investir.

Où acheter des actions ArcelorMittal en ligne ?

Le meilleur endroit pour investir dans des actions MT est un courtier en valeurs mobilières fiable. L’idéal est d’en choisir un qui propose une structure de frais avantageuse, qui n’implique pas de coûts cachés, qui dispose d’une excellente équipe de support aux utilisateurs et qui offre un grand nombre d’instruments financiers. Les deux options ci-dessous présentent toutes ces caractéristiques :

CedarFX

eToro

eToro est une plate-forme d'investissement multi-actifs avec plus de 2000 actifs, y compris FX, actions, ETF, indices et matières premières. Les utilisateurs d'eToro peuvent se connecter, apprendre et copier ou se faire copier par d'autres utilisateurs.

Qu’est-ce qu’ArcelorMittal ?

Il s’agit d’une entreprise multinationale de fabrication d’acier dont le siège est au Luxembourg. MT a été créée en 2006 par le rachat et la fusion d’Arcelor et de l’entreprise sidérurgique indienne Mittal Steel. L’entreprise vaut aujourd’hui plus de 30 milliards d’euros, ce qui en fait l’un des plus grands noms du secteur de la production d’acier.

Devrais-je acheter des actions MT maintenant ?

Si vous disposez d’un revenu disponible qui ne vous sert pas et que vous voulez risquer un peu de capital avec des chances de rendements importants, MT pourrait être un excellent achat étant donné qu’il a augmenté de 200% en un an.

Avec la fin des confinements COVID-19, les nouveaux projets de construction commencent et s’accélèrent, et l’acier jouera un rôle crucial dans la renaissance de la fabrication.

Veillez simplement à ne jamais investir de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre et faites toujours preuve de diligence raisonnable.

Prévision du prix de MT

Notre objectif de cours pour ArcelorMittal est un maximum de 49 $ sur 12 mois, avec une médiane de 39 $ et un minimum de 31 $. Considérant que la société se trade juste au-dessus de son objectif médian pour le moment, il semble qu’il y ait encore beaucoup de marge de progression dans les mois à venir.