L’action Blackberry est-elle à acheter aujourd’hui ?

Nous sommes tous conscients de la crédibilité de Blackberry (NYSE : BB) en tant qu’action mème, mais l’action peut-elle aller plus haut ?

Malgré le fait que ses détracteurs continuent de faire entendre leur voix, l’action Blackberry s’est extrêmement bien comportée ces dernières semaines, mais cela est principalement dû à la pression d’achat générée par les investisseurs de Reddit.

Cette reprise semble devoir se poursuivre, et avec un petit repli à venir aujourd’hui, est-ce le moment idéal pour entrer sur le marché ?

Pour vous aider à prendre une décision, nous vous expliquons ce qu’est Blackberry et les meilleurs sites pour l’acheter dans cet article pratique.

Comment et où acheter des actions de Blackberry en ligne

Si vous souhaitez acheter des actions Blackberry rapidement, facilement et à un prix abordable, il n’y a pas de meilleure option que de faire appel à un courtier en bourse en ligne. Il s’agit de plateformes fiables, à faibles frais, qui vous permettent de contrôler l’ensemble de votre portefeuille d’investissement depuis le confort d’une interface en ligne et/ou d’un appareil mobile.

Voici les deux meilleures plateformes proposées par nos analystes pour investir sur Blackberry :

CedarFX

Inscrivez-vous à CedarFX tout de suite

eToro

eToro est une plate-forme d'investissement multi-actifs avec plus de 2000 actifs, y compris FX, actions, ETF, indices et matières premières. Les utilisateurs d'eToro peuvent se connecter, apprendre et copier ou se faire copier par d'autres utilisateurs.

Inscrivez-vous à eToro tout de suite

Qu’est-ce que le Blackberry ?

Créée en 2010, elle était à l’origine l’un des plus grands fabricants de téléphones mobiles au monde.

Cependant, ces dernières années, elle a réorienté son modèle économique vers les logiciels de sécurité après avoir perdu des parts de marché importantes au profit d’autres grands fabricants de téléphones mobiles comme Samsung et Apple, même si des points d’interrogation subsistent quant à sa rentabilité à long terme.

Devrais-je acheter des actions Blackberry ?

Cela dépend de vos objectifs financiers et de votre stratégie d’investissement. Pour l’instant, grâce aux traders de Reddit, la valeur fondamentale de Blackberry ne détermine pas le prix de son action. Au lieu de cela, elle se comporte en fonction du sentiment du marché et de la culture des mèmes.

En gardant cela à l’esprit, si vous cherchez à placer un pari spéculatif sur une société, Blackberry pourrait bien être une option qui vous récompensera grâce aux importantes positions courtes institutionnelles détenues à son encontre, et au potentiel de short squeeze, tout comme nous l’avons vu avec GameStop, AMC, Nokia, et d’autres.

Cependant, assurez-vous de toujours faire vos propres recherches et de reconnaître qu’il s’agit d’une proposition d’investissement risquée.