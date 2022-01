L'action Ford a atteint son cours le plus élevé depuis 2001 après avoir appris que la société allait doubler la production de son camion électrique.

À Londres, le FTSE 100 a clôturé en hausse de 1,63%, les actions des voyages et de l'énergie étant les plus performantes.

Les actions d'IAG ont bondi de 12%, dépassant 160p.

L'indice FTSE 100 a connu une séance optimiste mardi alors que les traders revenaient des vacances. Malgré les inquiétudes croissantes concernant la nouvelle vague d'infections à Covid-19, l'indice de référence britannique a bondi de près de 2% alors que les investisseurs cherchaient à se positionner pour l'année avec des choix dans les secteurs des voyages, des loisirs et de l'énergie.

Wall Street a connu une séance mitigée mardi alors que le composite Nasdaq a chuté de 1% tandis que le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont enregistré des gains marginaux.

L'action Ford atteint son plus haut niveau en 20 ans

Lundi, les actions d'Apple ont dépassé les 186 dollars, ce qui a permis au fabricant d'iPhone de devenir la première entreprise américaine à franchir le cap des 3 000 milliards de dollars de valorisation boursière. La session a également vu les actions du constructeur de véhicules électriques Tesla bondir de plus de 13%. Mardi, l'un des principaux gagnants de Wall Street était le constructeur automobile Ford.

L'action Ford a gagné environ 12% alors que la session de mardi a encore vu un autre constructeur automobile de Wall Street afficher des résultats de production impressionnants. Les actions de la société ont clôturé à 24,36 $ après avoir atteint des sommets intrajournaliers de 24,56 $, le niveau de prix le plus élevé pour l'action depuis août 2001.

La forte demande devrait voir Ford augmenter la production du camion F-150 Lightning, contre une projection précédente de 80 000. L'objectif de 2023 intervient après que l'intérêt des clients pour la camionnette électrique a culminé avec une liste d'attente de plus de 200 000 réservations.

L'action IAG bondit de 12%

Les actions de l'International Consolidated Airlines Group (IAG), qui détient British Airways, ont clôturé en hausse mardi après avoir augmenté de plus de 12% sur des perspectives optimistes pour le secteur du voyage.

Les actions IAG ont atteint des sommets intrajournaliers de 160,90 pence avant de clôturer juste un peu plus bas à 159,94 pence pour enregistrer une hausse de 12,04 % le premier jour de bourse pour le FTSE en 2022. Wizz Air et easyJet ont également gagné, devançant respectivement 9 % et 12 %.

Les actions des compagnies aériennes britanniques ont bondi un jour après des performances similaires des actions des compagnies aériennes à Wall Street, le secteur étant soutenu par une note de recherche de Citigroup qui a donné une vision optimiste du secteur face aux risques de la variante Omicron.

L'optimisme a vu les actions des principales compagnies aériennes monter en flèche lundi, American Airlines Group, Delta Air Lines et United Airlines Holdings enregistrant tous des mouvements de +5%.

Rendements du Trésor, pétrole et or

Le rendement du Trésor britannique à 10 ans est en baisse de 0,004 point de base à 1,081%, tandis que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé à 1,644 % après la hausse de mardi à 1,659%.

Les prix du pétrole ont augmenté mardi après que les membres de l'OPEP+ ont accepté d'augmenter la production de 400 000 barils. Le prix du brut West Texas Intermediate a atteint 77,19 dollars le baril, tandis que le brut Brent dépassait les 80 dollars le baril mercredi matin.

Pendant ce temps, le prix de l'or a augmenté de 0,61 à 1 815 $ l'once, mais reste en baisse par rapport aux récents sommets supérieurs à 1 821 $ l'once.