Bitcoin flirte avec le niveau de 50 000 $ alors qu’il y a seulement quatre mois, il se tardait à 10 000 $. Cette hausse stupéfiante est le résultat d’une adoption accrue par les investisseurs institutionnels et les entreprises publiques.

L’adoption de Bitcoin est sur toutes les lèvres, mais la confusion est grande. De quoi s’agit-il : de la technologie ou de l’investissement ?

Une très bonne question pour tout fan de Bitcoin est de savoir quelle percée a été faite par Bitcoin. Quelle est la technologie ou l’application qui a été adoptée en masse, et qui a perturbé celle qui existait déjà ? La réponse est : aucune. Par conséquent, la seule adoption dont on peut parler est l’adoption de Bitcoin (et d’autres monnaies digitales) comme un actif financier qui entre en concurrence avec d’autres actifs pour une place dans un portefeuille.

Bitcoin est-il une bulle ?

Bitcoin et les autres monnaies digitales ne sont pas réglementés. Cela signifie qu’aucune autorité financière n’est prête à intervenir si les choses devaient déraper.

Une chose est sûre : plus le prix du Bitcoin augmentera, plus la réglementation s’appliquera. Les régulateurs existent pour éviter les risques systématiques. Autrement dit, que se passera-t-il si Bitcoin devient suffisamment important pour que sa prochaine forte correction pose des risques systématiques ? Si cela se produit, les régulateurs interviendront.

Jusqu’à récemment, les investisseurs de Bitcoin étaient divisés en deux catégories : les petits et les grands détaillants. Les grands détaillants sont des personnes privées qui sont entrées dans Bitcoin à ses débuts. Les petits détaillants sont entrés en cours de route, à des prix considérablement plus élevés. Les deux catégories s’attendent à une augmentation des prix et rien de plus.

Ils ont obtenu ce qu’ils voulaient. Après tout, il y a moins de douze mois, le prix de Bitcoin est tombé en dessous de 4 000 $. Aujourd’hui, il est plus de dix fois plus élevé.

Tout a changé lorsque des sociétés publiques ont annoncé des investissements dans Bitcoin. Encore une fois, dans Bitcoin en tant qu’actif financier, et non dans Bitcoin en tant que nouvelle technologie révolutionnaire. La mission d’une entreprise est de maximiser la richesse des actionnaires. Une façon d’y parvenir est de mieux gérer les ressources ou les liquidités supplémentaires que l’entreprise génère. Pour cela, les services de trésorerie des entreprises publiques sont chargés d’investir les flux de trésorerie dans des placements à court, moyen et long terme de manière à répondre aux besoins de trésorerie futurs de l’entreprise et à profiter de l’appréciation des prix. C’est dans ce domaine que l’adoption de Bitcoin a augmenté – et c’est ce qui crée une pression à la hausse en raison de la rareté de l’actif.

Bitcoin est-il une bulle ? Tant qu’il y a un acheteur pour chaque vendeur, la réponse à cette question est sans importance. Toutefois, lorsque cela cessera d’être le cas, Bitcoin présentera un risque systématique, obligeant les régulateurs à intervenir. La réglementation semble n’être qu’une question de quand, et non de si – et cela changerait la donne pour les détenteurs de Bitcoin.