Le nombre de demandeurs d’asile au Royaume-Uni a diminué beaucoup plus que prévu en juin. L’amélioration du marché du travail britannique se poursuit à mesure que l’économie se rouvre.

Les données sur l’emploi sont un indicateur retardé dans toute économie. Elles montrent l’évolution de l’emploi et la capacité de l’économie à créer de nouveaux emplois.

La pandémie de COVID-19 a déclenché une forte récession économique dans le monde entier. Au Royaume-Uni, l’économie basée sur les services s’est contractée, et de nombreux employés ont eu besoin du support du gouvernement. Les données sur l’emploi ont donc été faussées, car le support est toujours nécessaire à ce stade de la pandémie.

Pour le mois de juin, la situation de l’emploi au Royaume-Uni s’est améliorée de manière drastique. Cela est particulièrement vrai pour la variation du nombre de demandeurs d’asile. Le marché s’attendait à 32 500 de demandes en moins, mais le nombre réel a été de 114 800.

La livre sterling n’est pas impressionnée par les données sur le marché du travail

Malgré des données meilleures que prévu, la livre sterling n’a pas été impressionnée. La paire GBP/USD, par exemple, a chuté à l’annonce de la nouvelle, avant de se redresser brusquement et de remonter de 100 pips à partir des niveaux de survente.

L’une des explications de cette confusion est que le taux de chômage a augmenté en juin, atteignant 4,8 % contre 4,7 % attendus. Cependant, ce n’est pas la première fois que les données sur l’emploi et le taux de chômage divergent, comme cela peut arriver de temps en temps.

À l’avenir, les investisseurs sont curieux de voir comment le Royaume-Uni fera face aux pénuries sur le marché du travail. Lorsqu’il était membre de l’Union européenne, le pays avait accès à un réservoir de travailleurs beaucoup plus important.

Le Royaume-Uni était attrayant pour les travailleurs de l’Union européenne en raison de sa forte croissance, de ses salaires élevés et de sa facilité d’accès, pour n’en citer que quelques-uns. Mais le référendum sur le Brexit a mis fin à tout cela, et l’offre de main-d’œuvre est donc plus réduite.

Dans l’ensemble, un rapport solide du marché du travail britannique pour le mois de juin. Si la tendance se maintient, la croissance économique sera probablement revue à la hausse au cours du second semestre de l’année.