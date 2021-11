Un nombre croissant d'entreprises entrent dans l'espace d'extraction de crypto-monnaie en Amérique du Nord.

La société de technologie Lancium basée à Houston a annoncé hier qu'elle avait levé 150 millions de dollars dans le but de construire des mines de Bitcoin à travers le Texas. Le Texas est en passe de devenir l'une des principales destinations pour les activités d'extraction de crypto-monnaie.

D'ici l'année prochaine, la société a l'intention de lancer plus de 2 000 mégawatts de capacité sur ses nombreux sites. Lancium a l'intention d'utiliser une énergie propre pour extraire le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies à mesure que la pression environnementale sur l'extraction de crypto augmente. Le PDG de Lancium, Michael McNamara, a déclaré ;

"Je pense que le fait que toutes les entreprises énergétiques investissent suggère que nous avons une vision commune du rôle que l'extraction de bitcoins, ce qui devrait jouer un role dans le réseau."

La société a révélé que le dernier cycle de financement était dirigé par la société d'énergie propre Hanwha Solutions en plus d'autres sociétés d'électricité. L'Amérique du Nord est devenue l'une des principales destinations des mineurs de crypto-monnaie, prenant le relais de la Chine.

La Chine représentait auparavant plus de 50 % de la puissance de hachage de Bitcoin. Cependant, la tendance a changé cette année alors que le gouvernement chinois a réprimé l'extraction de crypto-monnaie et d'autres activités liées à la crypto.

À la suite de l'interdiction, les mineurs chinois ont déplacé leurs opérations vers d'autres parties du monde, notamment le Kazakhstan et la Russie. Cependant, les pays d'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis sont parmi les plus grands gagnants.

Les États-Unis représentent désormais le hashrate Bitcoin le plus élevé au monde. C'est la première fois que les États-Unis adoptent cette position. Aux États-Unis, le Texas est devenu le foyer de la plupart des mineurs de crypto-monnaie en raison de ses abondantes sources d'énergie solaire et éolienne.

L'État a également adopté une législation positive qui garantirait que les investisseurs et les innovateurs en crypto-monnaie prospèrent dans la région. Grâce à sa législation progressiste, le Texas est devenu l'un des plus grands bénéficiaires des crypto-monnaies aux États-Unis.

Bitcoin a sous-performé ces dernières semaines et se négocie actuellement juste au-dessus du niveau de 56 000 $, en baisse de plus de 18% par rapport au sommet historique de 69 000 $ atteint il y a deux semaines.