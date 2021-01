Alors qu’il ne reste plus qu’un jour de trading dans l’année, le dollar américain (USD) continue à atteindre de nouveaux records de baisse. Depuis que la Fed a annoncé l’ouverture de lignes de swap en USD en réponse à la contraction des liquidités en mars, le dollar n’a jamais cherché à rebondir.

Dans l’intervalle, environ un tiers de tous les dollars jamais créés sont entrés sur le marché en 2020. Par conséquent, la baisse de l’indice du dollar a une explication.

Le problème de la baisse du dollar est que l’ensemble du marché est à court de dollars. La position courte de l’USD a atteint des niveaux extrêmes, que l’on n’avait même pas vus pendant la crise financière de 2008-2009.

La paire de devises la plus populaire sur le tableau de bord des changes s’est échangée au-dessus de 1,23 hier. Peu après, la BCE est intervenue à nouveau, comme lorsque la paire a atteint 1,20 pour la première fois cette année.

Cette fois-ci, c’est Olli Rehn, le gouverneur de la Banque de Finlande et membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, qui a exprimé ses inquiétudes face à la vigueur du taux de change. Dans une interview avec Borsen-Zeitung, un journal allemand, Rehn a déclaré que le taux de change EURUSD plus élevé était principalement dû à des facteurs provenant des États-Unis. En outre, bien que la BCE ne vise pas un taux de change spécifique, elle suit de près l’évolution du taux car un taux de change plus élevé rend difficile pour la BCE d’atteindre son mandat d’inflation, et il entraîne également une perte de compétitivité.

Dès l’instant où les remarques de M. Rehn ont été connues, le taux EURUSD a chuté de plus de trente pips – impressionnant, compte tenu des conditions du marché à l’approche de la fin de l’année. Même si l’EURUSD va baisser à partir de maintenant, la paire a connu une année fantastique, passant de moins de 1,07 à plus de 1,23.

AUDUSD

Autre paire reflétant la faiblesse continue du dollar américain, l’AUDUSD n’a littéralement pas connu de recul après la chute de mars 2020. Elle a simplement évolué de plus en plus haut, main dans la main avec les marchés boursiers américains. Cette fois, la Banque de réserve d’Australie (RBA) n’est pas intervenue, car la force du taux de change a été compensée d’une manière ou d’une autre par la hausse des prix des matières premières (par exemple, le cuivre, le minerai de fer).

Le Câble a retrouvé le niveau de 1,36 maintenant que le Brexit semble être en retard. Le risque est ici que les entreprises du pays se réveillent devant une cruelle réalité si l’on considère seulement que les entreprises qui exportaient auparavant vers l’Union européenne ont maintenant besoin de papiers de douane pour le faire, devenant ainsi moins compétitives pour le marché unique. Néanmoins, la faiblesse du dollar, associée au soulagement d’éviter un Brexit dur, a fait grimper la paire.

Dans l’ensemble, le dollar a chuté, se dépréciant littéralement par rapport à toutes les autres devises du G10. La tendance va-t-elle se poursuivre en 2021 ?