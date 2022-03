La collection NFT présente les œuvres uniques d'inspiration Akan et Picasso de Kojo Marfo.

L'artiste ghanéen basé à Londres Kojo Marfo a annoncé sa propre série de jetons non fongibles (NFT) qui devrait être frappée tout au long du mois d'avril, selon un communiqué de presse partagé le 28 mars.

L'artiste, dont les œuvres s'inspirent des artefacts traditionnels Akan, des sculptures et de Pablo Picasso, travaillera sur la collection NFT avec la JD Malat Gallery basée à Londres.

Selon le communiqué de presse, la collection NFT de Marfo est destinée à mettre en lumière les «liens forts» entre le monde numérique et les œuvres physiques.

Marfo prévoit d'utiliser la collection pour atteindre un nouveau public pour ses œuvres d'art alors qu'il cherche à faire passer son message social à plus de gens.

La collection NFT est ainsi destinée à renforcer le lien entre les œuvres d'art présentées par l'artiste et le monde numérique où les artistes trouvent un moyen de plus en plus populaire de communiquer des problèmes et des commentaires sur la société.

La collection NFT sera créée via « une base de 250 caractéristiques distribuées via un algorithme pour générer des NFT uniques » . À travers elle, Marfo cherche à mettre en valeur sa vision artistique. Il utilisera également le produit de la vente pour faire un don à une association caritative.