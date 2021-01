L’amélioration économique de l’Australie se poursuit, le pays ayant connu un grand succès dans la lutte contre la propagation du virus COVID-19. Tout comme la Nouvelle-Zélande, mais aussi comme de nombreux pays asiatiques, l’Australie a pris des mesures audacieuses contre la pandémie, et ces mesures ont porté leurs fruits.

Aidée par la saison chaude, l’Australie a enregistré très peu d’infections et un faible taux de mortalité. Cela dit, le rebondissement économique provoqué par la récession due au coronavirus n’est une surprise pour personne.

Le taux de chômage baisse, le taux d’activité augmente

Le rapport sur l’emploi, couvrant le dernier mois de 2020, a montré un marché du travail solide sur tous les fronts. L’Australie a créé 50 000 emplois supplémentaires en décembre, et le taux de chômage a encore diminué, passant de 6,8 % à 6,6 %. Le marché s’attendait à une baisse du taux de chômage, mais seulement à 6,7 %, si bien que la publication du rapport a pris beaucoup de monde par surprise.

Le taux d’activité continue d’augmenter. Il reste supérieur à 70 %, et augmente même légèrement par rapport aux niveaux pré-pandémiques. Pour en revenir au taux de chômage, ajusté avec le nouveau communiqué, il n’est en hausse que de 1,5 % par rapport au niveau enregistré il y a un an.

Naturellement, un rapport sur l’emploi aussi solide ne pouvait pas être ignoré par le marché des devises. Le dollar australien (AUD), l’un des plus performants en 2020, a étendu ses gains à tous les secteurs. Le dollar australien s’est apprécié par rapport au dollar américain et reste proche des récents sommets. Il a même gagné face à l’euro, car la paire EURAUD reflète les difficultés que rencontrent les pays européens pour contenir le virus. Le cross a chuté ces derniers mois de plus de mille pips, passant de 1,68 à 1,56 et ainsi de suite.

On dit qu’une monnaie doit refléter les forces et les faiblesses d’une économie. Parfois, elle est en retard par rapport aux événements macroéconomiques, parfois elle évolue par anticipation, mais en moyenne, elle doit refléter les entrées et les sorties de capitaux générées par la croissance économique.

Cela étant dit, l’économie australienne bénéficie de conditions favorables pour la période à venir. Tout d’abord, le temps chaud aide le pays à mieux contenir la propagation du virus. Ensuite, comme les vaccins sont déployés dans le monde entier, lorsque l’été se terminera en Australie, la production sera suffisante, de sorte que le pays commencera à vacciner sa population. Troisièmement, la hausse des prix des matières premières a atténué la pression exercée par la Banque de réserve d’Australie pour agir, car elle a compensé la force du dollar australien.

En conclusion, une nouvelle reprise économique est possible dans les mois à venir, de sorte que le dollar australien devrait continuer à faire des offres à chaque baisse.