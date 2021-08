Le Bitcoin a bondi de plus de 4 % lundi, atteignant son plus haut niveau depuis des mois. L'actif digital s'est tradé au-dessus de 45 000 $ malgré certaines craintes réglementaires liées au projet de loi sur les infrastructures à venir et un dollar américain plus fort.

Le marché des crypto-monnaies est en feu, le Bitcoin ayant rebondi de moins de 30 000 $ pour atteindre des sommets de plusieurs mois au-dessus de 45 000 $. La hausse des actifs digitaux est d'autant plus remarquable que les craintes réglementaires aux États-Unis pourraient nuire aux activités de minage.

De plus, cette hausse s'inscrit dans le contexte d'une baisse de plus de 100 $ de l'or en début de semaine de trading. Il semble que les investisseurs délaissent la couverture traditionnelle contre l'inflation au profit du Bitcoin, le coin digital étant considéré comme offrant une protection similaire (voire supérieure ?) à un portfolio d'investissement.

Le prochain projet de loi sur les infrastructures pourrait signifier la fin du minage des crypto-monnaies aux États-Unis

Les investisseurs en Bitcoin ne craignent pas le prochain projet de loi sur l'infrastructure aux États-Unis, bien que certaines de ses dispositions soient susceptibles d'appeler à une plus grande réglementation dans le secteur crypto. Le projet de loi devrait contenir des dispositions visant à définir le mot "courtier" afin d'inclure les sociétés impliquées dans le marché de la crypto-monnaie. Si tel est le cas, les obligations de déclaration imposées à ces sociétés pourraient nuire à l'industrie du minage de crypto-monnaies aux États-Unis.

Malgré ce risque, le Bitcoin est en hausse dans tous les secteurs. La hausse est d'autant plus surprenante que le dollar américain se trade avec un ton acheteur, gagnant contre tous les actifs sauf les actifs digitaux.

D'un point de vue technique, le prix du Bitcoin a inversé sa récente tendance baissière après que le marché ait formé un biseau descendant. Une configuration haussière a déclenché une forte hausse, puis le prix s'est consolidé pendant quelques jours dans une formation en drapeau haussier. Le mouvement mesuré pointe vers 50 000 $ ou plus.