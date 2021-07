Les revenus de Tesla au deuxième trimestre auront un impact sur l’action du prix du Bitcoin. La fourchette étroite observée au cours des deux derniers mois et l’action baissière sur les prix ont conduit à une diminution de la volatilité sur le marché crypto.

La plupart des courtiers en devises offrent un accès à d’autres marchés financiers que les taux de change classiques. Ainsi, à partir du même compte de trading, on peut spéculer ou investir dans des commodities, des indices boursiers ou des actifs digitaux, comme le Bitcoin.

Le Bitcoin est la principale crypto-monnaie de l’espace digital, et sa volatilité et sa direction ont un impact sur toutes les autres crypto-monnaies. Il est retombé à ses niveaux de début d’année et a trouvé un support à 30 000 $ après avoir tradé jusqu’à 64 000 $.

La récente consolidation semble baissière d’un point de vue technique, les traders attendant les revenus de Tesla au deuxième trimestre pour connaître l’orientation future. Si Tesla vend une partie ou la totalité de sa participation en bitcoins au deuxième trimestre, le support du bitcoin devrait s’effondrer.

Tesla a-t-il conservé ses Bitcoins ?

L’une des raisons, et peut-être la plus importante, pour laquelle le Bitcoin a surperformé au cours des premiers mois de l’année a été l’annonce par Tesla d’un investissement de 1,5 milliard de dollars. L’adoption de la crypto-monnaie semblait avoir augmenté de manière significative après que l’entreprise a annoncé qu’elle accepterait le Bitcoin comme paiement pour ses voitures. Mais le rallye s’est estompé après qu’elle soit ensuite revenue sur sa décision en raison de préoccupations concernant l’impact du minage de crypto-monnaies sur le changement climatique.

Tesla a enregistré un bénéfice au premier trimestre de l’année, principalement grâce à la vente de crédits carbone et de certains de ses Bitcoins. Elle aurait affiché une perte en se basant uniquement sur les ventes de voitures.

La baisse de 50 % du Bitcoin au deuxième trimestre est surprenante en raison des autres investissements publics annoncés entre-temps. Par exemple, MicroStrategy a investi plus d’un milliard de dollars en Bitcoin au cours du trimestre, et pourtant le prix a baissé.

Pour chaque acheteur, il doit y avoir un vendeur, et selon les rumeurs du marché, Tesla pourrait avoir vendu une partie, voire la totalité, de ses Bitcoins. Les revenus du deuxième trimestre feront la lumière et seront probablement le catalyseur du prochain mouvement majeur du prix du Bitcoin.