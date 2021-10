La correction du marché boursier américain en septembre n'a pas impressionné les haussiers du Bitcoin. Le prix d'un Bitcoin réagit aux chiffres ronds, trouvant un support à 40 000 $ et une résistance à 60 000 $.

Le thème principal de l'année de trading est le renforcement du dollar américain. Le dollar s'est apprécié par rapport à ses homologues du G10, supporté par la hausse du prix du pétrole (les États-Unis sont un exportateur net de pétrole) et les prévisions de la Fed concernant le retrait de ses mesures accommodantes.

Mais les gains du dollar américain n'ont pas été généralisés. Il s'est peut-être apprécié par rapport à l'or, par exemple, mais pas par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin a atteint un sommet de cinq mois cette semaine, sans être impressionné par le rallye du dollar américain. En outre, le Bitcoin s'est dissocié du mouvement d'abandon du risque que nous avons connu en septembre. En d'autres termes, il a simplement suivi une tendance à la hausse.

Une chose curieuse à propos du Bitcoin est la façon dont il réagit aux chiffres ronds. La barre des 10 000 $ s'est avérée difficile à franchir, car le Bitcoin a lutté pour rompre avec la hausse pendant plus d'un an.

Une rupture à la hausse s'est finalement produite, et le Bitcoin n'a pas regardé en arrière jusqu'à ce qu'il atteigne 60 000 $. Il a hésité pendant quelques semaines, se tramant entre 30 000 et 40 000 $, mais rien de plus. Ces deux niveaux ont constitué un support solide lors du déclin de la résistance de 60 000 $, et maintenant l'action du prix est haussière, et une autre tentative vers les sommets ne devrait pas être écartée.

Qu'est-ce qui rend le Bitcoin attrayant ?

Les investisseurs ont toujours essayé de trouver le rendement le plus élevé possible pour leurs investissements. Mais en septembre, par exemple, 85 % du marché obligataire américain à haut rendement présentait des rendements inférieurs au taux d'inflation annuel. De plus, les rendements réels ont suivi le même chemin ailleurs.

Enfin, le rendement des dividendes du S&P 500 était à son plus bas niveau depuis près de 20 ans en septembre. Ainsi, les investisseurs sont prêts à prendre un risque plus élevé (les marchés crypto sont connus pour leur forte volatilité) et à parier sur des actifs digitaux tels que le Bitcoin.