La plupart des participants au FOMC ont estimé qu'il pourrait être opportun de commencer à réduire les achats d'actifs cette année. Le mois de novembre est le plus probable pour le début de ce tapering.

Toutes les trois semaines, après la réunion du FOMC (Federal Open Market Committee), la Réserve fédérale des États-Unis publie le compte-rendu de la réunion. Ces comptes-rendus montrent exactement ce qui a été discuté et représentent l'un des moyens préférés de la banque centrale pour mettre en œuvre une orientation prospective. Plus précisément, elles offrent aux traders et aux investisseurs plus de détails sur ce qui préoccupe les marchés en ce moment.

Cette année, la principale préoccupation est la réduction progressive (tapering) des achats d'actifs. La plus grande banque centrale du monde continue d'acheter des obligations pour un montant de 120 milliards de dollars chaque mois – 80 milliards de dollars en bons du Trésor américain et 40 milliards de dollars en titres adossés à des créances hypothécaires.

Le tapering signifie une réduction du rythme d'achat. Plus précisément, la banque centrale a l'intention de supprimer progressivement les mesures de relance.

Dans le passé, au lendemain de la grande crise financière de 2008-2009, la Réserve fédérale n'a pas fait un excellent travail en supprimant les mesures de relance. Sa décision de réduire les achats d'actifs a déclenché une crise massive, entraînant une chute brutale des actions et des actifs à risque.

Cette fois, la banque centrale espère avoir bien mieux communiqué ses intentions. Le dollar américain s'est apprécié, comme on peut le voir ci-dessous par rapport à l'euro, à l'annonce de la réduction progressive des achats d'actifs qui pourrait intervenir dès novembre 2021.

Novembre 2021 – Mois le plus probable pour le début du tapering

Suite au compte-rendu du FOMC publié mercredi dernier, la voie la plus probable est que la Fed fasse l'annonce officielle lors de la réunion du FOMC de septembre. Certaines voix ont fait valoir que la Fed pourrait utiliser le symposium de Jackson Hole de la semaine prochaine pour faire l'annonce, mais le compte-rendu suggère septembre.

Ensuite, le mois de départ sera probablement novembre et non décembre, compte tenu des contraintes occasionnelles de fin d'année. Enfin, à un rythme de 12 milliards de dollars par mois, le tapering prendra fin en août 2022.

Comme il s'agit de la plus grande banque centrale du monde, qui veille sur la monnaie de réserve mondiale, ses décisions servent de guide aux autres banques centrales. Elle a agi la première, et le billet vert (le dollar américain) s'est donc renforcé.