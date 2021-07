Le taux de chômage dans la zone euro est tombé à 7,9 % en mai. L’amélioration du marché du travail a supporté la monnaie commune, le taux d’inflation ayant atteint le niveau de stabilité des prix fixé par la BCE.

Aujourd’hui, c’est le jour des emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis, et pendant toute la semaine, les gros titres ont été centrés sur le marché du travail américain. Le marché du travail de la zone euro continue de s’améliorer, comme le montre le taux de chômage qui a baissé en mai.

Le chômage est passé de 8 % à 7,9 % en mai et, bien qu’il s’agisse d’une légère amélioration globale, la bonne nouvelle vient du chômage des jeunes. Problème majeur dans la zone euro, le chômage des jeunes a également diminué en mai, confirmant la reprise du marché du travail dans toutes les tranches d’âge.

Les paires d’euros ont réagi positivement à cette publication. Ainsi, la paire EUR/USD a rebondi de son plus bas niveau de la zone 1.1830 à 1.1880 et l’EUR/JPY a regagné le niveau de 132 sur la nouvelle. Cependant, en raison de la semaine des NFP, tout mouvement doit être interprété avec prudence jusqu’à la publication du rapport américain.

Réunion spéciale de la BCE pour débattre de l’inflation

Au-delà du rapport NFP et de son impact sur la paire EUR/USD, un événement sort du lot la semaine prochaine, important pour les traders en euros. Une réunion spéciale de la BCE a été programmée la semaine prochaine, entre les réunions régulières de six semaines.

Les rumeurs sur le marché indiquent que cette réunion sera consacrée à un débat sur l’inflation. Plus précisément, comment la BCE va-t-elle maintenir les mesures accommodantes en place, alors que l’inflation est déjà proche ou égale à 2 %.

Il n’est pas clair s’il y aura une déclaration ou non après la réunion. Selon les rumeurs, les membres de la BCE se réuniront mardi soir prochain pour un dîner officiel et discuteront ensuite du sujet en question mercredi et peut-être même jeudi.

Pour être clair, cela est très inhabituel pour la BCE. Certains acteurs du marché s’attendent à ce que la BCE soit prête à suivre les pas de la Réserve fédérale et à faire passer sa définition de la stabilité des prix de 2 % à un objectif « symétrique » de 2 %.

En d’autres termes, la BCE pourrait être prête à laisser l’inflation dépasser les 2 % et annoncer une bande ou une fourchette centrée sur la marque de 2 %. Si tel est le cas, les paires d’euros seront certainement volatiles la semaine prochaine.