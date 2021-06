Le cours de l’action Advanced Micro Devices bondit : voici les meilleurs sites pour acheter des actions AMD

Advanced Micro Devices (NASDAQ : AMD) est sur la voie du retour, et certains spéculent maintenant qu’elle pourrait être une cible pour les investisseurs en actions sur Reddit.

La guerre des micropuces commence à s’intensifier, AMD et Intel étant de nouveau au premier plan des préoccupations des investisseurs. Maintenant, avec le cloud de Google qui utilise AMD pour un nouveau service, beaucoup spéculent que la société pourrait être prête pour des gains substantiels au second semestre 2011.

Dans cette optique, cet article couvre les éléments clés que vous devez connaître, notamment le cours de l’action AMD, notre objectif de cours AMD, les perspectives d’investissement futures de la société et les meilleurs sites pour acheter des actions.

Qu’est-ce qu’AMD ?

Il s’agit d’une multinationale américaine qui conçoit, développe et fabrique des processeurs informatiques et d’autres technologies utilisées dans les secteurs de la consommation et des entreprises.

La société a été fondée en Californie en 1969, et AMD est l’abréviation de Advanced Micro Devices, Inc.

Cours de l’action AMD

Les actions AMD se négocient actuellement sur la plateforme NASDAQ à un peu plus de 83 $ par action, soit une hausse de 4 % sur la journée.

Devrais-je acheter des actions AMD maintenant ?

Si vous pensez qu’AMD peut gagner la guerre des microprocesseurs, ou simplement y établir une part de marché significative, la société est bien placée pour en tirer profit. Avec les impacts économiques de la COVID-19 qui se dévoilent progressivement, le comportement des consommateurs peut être volatile à court terme, mais lorsque la normalité reviendra, nous nous attendons à ce que les revenus d’AMD augmentent.

De plus, si vous pensez que WallStreetBets – un forum Reddit dédié à l’investissement spéculatif en actions – a un œil sur le titre, l’achat d’actions en fonction du sentiment du marché pourrait être un bon choix.

Quelle que soit votre stratégie, assurez-vous de mener vos propres recherches approfondies et objectives avant de risquer votre capital, car le marché est un endroit impitoyable qui peut rapidement se retourner contre vous si vous le laissez faire.

Objectif de prix d’AMD

Voici notre prévision du prix d’AMD :

Un sommet sur 12 mois de 170 $, une médiane de 107 $ et un creux de 17 $.