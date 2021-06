Qatar Airways envisage une commande potentielle de trente cargos à Boeing (NYSE:BA), alors que l’économie mondiale se remet de la récession de la COVID-19. Le cours de l’action Boeing est en hausse de 16,94 % depuis le début de l’année.

Voici quelques raisons pour lesquelles une personne pourrait vouloir acheter des actions Boeing.

Tout d’abord, la récession due à la pandémie touche rapidement à sa fin. À mesure que les économies du monde entier se rouvrent, la mobilité internationale et l’activité économique reprennent. La commande de Qatar Airways ne fait que confirmer que la reprise est en bonne voie et qu’une forte croissance conduit les entreprises à étendre leurs activités.

Ensuite, l’estimation du chiffre d’affaires de Boeing est proche de 80 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, et de 90 milliards de dollars d’ici la fin 2022, sur une tendance à la hausse.

Enfin, l’industrie de l’aviation, bien que fortement touchée par la pandémie, devrait encore connaître une croissance de 7,6 % par an d’ici 2026. Il devrait atteindre 303 milliards de dollars en cinq ans, et Boeing devrait bénéficier du potentiel de croissance de ce secteur.

Où puis-je acheter des actions de Boeing (NYSE:BA) ?

eToro

eToro a exécuté plus de 300 millions de trades pour ses traders particuliers et professionnels depuis le début de son activité de courtage en ligne. Elle est rapidement devenue l’un des noms les plus populaires du secteur, investissant constamment dans des plateformes d’exécution rapide ou de trading compétitives et élargissant son offre d’actifs financiers.

Acheter Boeing avec eToro >

Capital

Capital est un courtier en ligne de premier plan qui offre aux investisseurs un accès aux marchés financiers mondiaux. Il est connu pour sa rapidité d’exécution des ordres et pour l’envoi régulier de mises à jour en direct et d’alertes sur les prix pour plus de 3 000 marchés. Capital est un courtier réglementé par la FCA et la CySEC.

Acheter Boeing avec Capital >

Pourquoi devrais-je investir dans l’action Boeing ?

Boeing a été l’une des entreprises fortement touchées par la pandémie de COVID-19. Alors que le monde est entré en confinement, les restrictions de mobilité ont conduit l’industrie aéronautique à se contracter de manière significative. Cependant, Boeing gère une entreprise bien diversifiée dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense, opérant dans des domaines tels que les vols spatiaux habités, les avions militaires ou la défense antimissile. Cependant, la fabrication d’avions de ligne commerciaux représente une grande partie de ses activités et a souffert de la récession due à la pandémie.

Boeing est basée à Chicago, dans l’Illinois, et emploie plus de 140 000 personnes dans le monde.