Le cours de l’action Ford (NYSE:F) a été stimulé par des ventes de véhicules électriques (VE) plus importantes que prévu en mai. La société a annoncé 184 % de ventes de VE de plus que prévu, et le cours de son action a progressé de plus de 7 %.

Trois raisons d’acheter des actions Ford

Tout d’abord, l’augmentation du nombre d’unités vendues en mai est une bonne nouvelle en raison des perturbations de la production dues à des goulots d’étranglement de l’approvisionnement. Non seulement la division VE a affiché une croissance robuste, mais aussi la série F, en hausse de 4,7 %, qui a vendu plus de 300 000 véhicules, un taux record pour l’entreprise.

Deuxièmement, Ford continue de faire croître son flux de trésorerie d’exploitation à un rythme stupéfiant. Il a récemment dépassé 114 % en glissement annuel et les investisseurs apprécient cette tendance.

Troisièmement, Ford a réservé des surprises en matière de BPA au cours des trois derniers trimestres, soit plus du double de l’estimation. Son chiffre d’affaires prévu pour 2022 est d’un peu plus de 150 milliards de dollars.

Le cours de l’action Ford a battu le rendement du S&P500 au cours des douze derniers mois.

Le cours de l’action Ford est en « feu » car la société a annoncé une augmentation des ventes aux États-Unis de 4,1 % en mai. Les ventes ont augmenté de 11,3 % jusqu’à présent dans l’année civile, la division VE ayant grimpé de 184 % pour atteindre 10 364 unités. Les investisseurs ont apprécié la nouvelle et ont récompensé le cours de l’action par une hausse considérable de 7 % hier. Le dévoilement d’un nouveau petit pick-up la semaine prochaine a également contribué à cette hausse.

Qui est Ford ?

Ford est l’une des plus anciennes entreprises automobiles au monde, avec une présence sur tous les continents. Son siège social est situé à Dearborn, dans le Michigan, aux États-Unis, et elle a été créée en 1903.